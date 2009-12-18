Яценюк: у світі більше немає єдиного гегемона

Глобальна фінансова криза стала тим остаточним імпульсом, який змусив світову спільноту інакше поглянути на стан речей в багатьох сферах свого існування. Однак для виходу з кризи потрібні реальні кроки та впровадження нової системи взаємодії. Про це говорили міжнародні експерти, відомі політики та провідні економісти у четвер під час роботи Міжнародної конференції «Світова криза: безпекові наслідки та виклики для ширшої Європи», яку організував Фонд «Open Ukraine».

Як повідомили УНІАН організатори заходу, відкриваючи конференцію, лідер політичної партії «Фронт змін», народний депутат України, засновник Фонду «Open Ukraine» Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що «світова криза вказала тільки на одне - у світі більше немає єдиного гегемона. Проте з’являються нові центри впливу. І або Європа, у тому числі країни-члени ЄС і країни-не члени об’єднаються, щоб Європейський континент сформував потужний центр впливу, або ми знову будемо «пасти задніх». Раніше це була Америка, ще років десять і це буде Китай. Зараз події в світі розвиваються дуже динамічно. Це шанс, щоб ми вирвались вперед. Ми – як об’єднана Європа».

Під час форуму зазначалося, що глобальна криза змінила акценти не лише в геополітичному чи фінансовому середовищі. Вона торкнулась і засад існування багатьох міжнародних організацій. Зокрема, керівник секції відділу публічної дипломатії Штаб-квартири НАТО Мішель ДЮРЕ наголосив на змінах, які відбуваються у НАТО: «Природа принципів взаємодії НАТО з іншими структурами змінюється. На даний момент ми маємо багато підходів до розуміння безпеки, демократії, культур суспільств. З іншого боку, існує багато спільних проблем та загроз безпеці. Знаходження консенсусу між цим розумінням, розв’язанням спільних проблем та попередження загроз і є новим методом взаємодії”. За словами М.ДЮРЕ, “сьогодні існує багато міжнародних організацій, НАТО не прагне керувати ними, а шукає широких підходів до співробітництва. Кожна міжнародна організація повинна знайти свою нішу, тоді стане можливим працювати спільно для залагодження кризи».

Завдяки подоланню труднощів завжди з’являється щось нове і прогресивне. «Ця криза дала нам бачення реальної об’єктивності. Завдяки кризі країни світу мають шанс для змін, здійснення реформ та можливість стати сильнішими», - підкреслив старший радник політичного департаменту Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу Піркка ТАПІОЛА.

Як повідомили УНІАН у Фонді «Open Ukraine», на заході були присутні представники Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, ОЧЕС, ЄБРР, посольств, державних і громадських організацій, науково-дослідницьких інститутів понад двадцяти країн світу.

Міжнародна конференція відбулась у рамках Київського безпекового форуму, який щорічно проводить Фонд «Open Ukraine», за сприяння Королівського інституту міжнародних відносин «Четем Хаус» (Лондон), Європейського політичного центру (Брюссель) і Регіонального представництва Фонду Фрідріха Еберта в Білорусі та Україні. Фінансову підтримку було надано Чорноморським трастом регіональної співпраці Фонду Маршалла та Програмою «Польська допомога».