Тоні Блера виштовхують у відставку

Тоні, настав час йти" - такий лейтмотив редакційних статей недільних газет Великобританії, навіть тих з них, які традиційно вважаються оплотом підтримки Лейбористської партії і її лідера.

Хмари навколо прем`єр-міністра Великобританії, якого і без того вже вважають "кульгавою качкою", бо він оголосив про свою майбутню відставку ще у вересні 2006 року, цього тижня згустилися ще більше. У четвер стало відомо, що поліцейські Скотланд-Ярду вдруге допитали британського прем`єра у справі про пожертвування для Лейбористської партії в обмін на надання титулів перів і місць в Палаті общин.

Раніше у британській пресі з`явилися повідомлення про те, що в канцелярії прем`єр-міністра використовувалися таємні канали передачі повідомлень про пожертвування для Лейбористської партії, а також про те, що знайдена записка Блера, де він вітав виділення таких пожертвувань.

Все це, а також арешти двох найближчих радників прем`єра - Рут Тернер і лорда Леві, яких підозрюють в створенні перешкод розслідуванню справи, не додає прихильників Тоні Блеру, який, прийшовши до влади у 1997 році, обіцяв зробити політику "чистіше чистого".

У п`ятницю і суботу британський прем`єр був вимушений відповісти на стурбованість своїх соратників по партії, опозиційних політиків, журналістів і простих людей. У п`ятницю в уранішній програмі "Today" на радіо ВВС4 він заявив, що не залишить свій пост доти, доки не закінчиться розслідування у справі про призначення депутатів Палати лордів.

"Думаю, що було б неправильно поступити таким чином, особливо до того, як закінчиться розслідування, і будуть зроблені будь-які висновки. Доведеться потерпіти мене ще трохи", - сказав Блер.

У суботу на конференції, організованій Лейбористською партією, він також нагадав, що "в політиці періодично відбуваються шторми, але вони не повинні міняти нашого курсу і нашої упевненості". Блер виразив надію, що коли лейбористи підуть на вибори з наміром виграти їх в четвертий раз поспіль, "виборці не пригадають справи цих днів".

Проте британські оглядачі твердять про зворотнє, а їхні слова підтверджують опити громадської думки, згідно яким лейбористи все більше втрачають свою популярність і вже програють консерваторам 5-6 відсотків підтримки електорату. Люди говорять про те, що хоча тягар влади і важко нести, лідер повинен мати сміливість узяти на себе відповідальність за довершені помилки.

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