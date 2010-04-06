Поляки сподіваються на доступ до російських архівів щодо Катині

Приїзд прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна в Катинь (Смоленська область) 7 квітня демонструє "нову тенденцію в російській історичній політиці", заявив у понеділок генеральний секретар польської Ради з охорони пам`яті боротьби і мучеництва Анджей Пшевозник журналістам.

"Сам факт, що прем`єр Російської Федерації Володимир Путін приїде в Катинь і вшанує пам`ять жертв катинської трагедії - це величезна подія", - сказав Пшевозник, наголосивши, що "це місце для нас поляків є святим".

Він сподівається, що тепер Росія може відкрити архіви, пов`язані з розстрілом в Катині.

"Далі важливі практичні кроки, щоб ми дістали доступ до архівів, які досі були невідомі, але є значними і важливими для з`ясування долі всіх людей, які лягли жертвами комуністичної системи. Це стосується також і жертв катинського злочину", - наводить слова Пшевозника РІА "Новости".

Президент і прем`єр-міністр Польщі Лех Качиньській і Дональд Туск відвідають Катинь у квітні, але в різні дні.

Туск прибуде до Катині 7 квітня на запрошення Путіна, повідомив раніше керівник канцелярії польського прем`єра Томаш Арабський.

У свою чергу, керівник канцелярії президента Польщі Владислав Стасяк повідомив, що Качиньський відвідає Катинь в інший день - 10 квітня. За його словами, глава Польщі прилетить спеціальним урядовим літаком разом з родичами загиблих і ветеранами, які не зможуть поїхати в Катинь спецпоїздом 7 квітня.

Близько 200 представників катинських сімей візьмуть участь у меморіальних заходах, присвячених 70-річчю трагічних подій у Катині, прибувши до Росії спеціальним поїздом. У заходах також візьмуть участь польські харцери, молодь і представники Збройних Сил.

Катинській розстріл - масові страти польських громадян (переважно, полонених офіцерів польської армії), здійснені весною 1940 року НКВС. Страти тривали з початку квітня до середини травня. За даними, вказаними у записці голови КДБ Шелепіна (1959), всього було розстріляно 21 857 осіб, з них у Катині 4 421 особи, в Старобельському таборі поблизу Харкова 3 820 осіб, в Осташківському таборі (Калінінськая обл.) 6 311 особа і 7 305 осіб у таборах і в`язницях Західної України і Західної Білорусії.

Одночасно, за особистим наказом Гітлера, аналогічні акції відбувалися і в окупованій Польщі. З 1 березня до кінця травня там було арештовано близько 3 тисяч визначних поляків - учених, фабрикантів, громадських діячів тощо. Всі вони були розстріляні під Варшавою.