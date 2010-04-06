У США оприлюднено нову ядерну стратегію

Адміністрація президента США Барака Обами представила нову ядерну стратегію. Текст оприлюднено на сайті міністерства оборони США.

Відповідно до цього документа, роль ядерної зброї в забезпеченні національної безпеки США буде істотно знижена. Основною метою нової стратегії названо запобігання ядерному тероризму і розповсюдженню ядерної зброї. Згідно із стратегією, успадкований з часів Холодної війни ядерний арсенал для вирішення цього завдання не підходить. "Нова ядерна стратегія США вперше ставить завдання запобігати ядерному тероризмові та розповсюдженню ядерної зброї вище за інтереси власної ядерної програми", зазначається в офіційному огляді документа

США, знижуючи роль ядерної зброї в своїй оборонній політиці, розвиватиме неядерні озброєння, включаючи систему протиракетної оборони, сказав глава Пентагону Роберт Гейтс, представляючи ядерну доктрину. "Ми продовжимо розвивати неядерні озброєння, включаючи протиракетну оборону для захисту нас, наших партнерів і союзників", - сказав він.

За його словами, відтепер система ядерних озброєнь США буде побудована на використанні колишніх розробок. "Заміна ядерних компонентів вимагатиме спеціального дозволу від президента".

Разом із зобов`язаннями істотно скоротити її, нова стратегія містить обмеження по застосуванню США ядерної зброї.

Зокрема, США беруть на себе зобов`язання не застосовувати ядерну зброю проти неядерних країн, навіть у тому разі, якщо ці країни вчинять напад на США із застосуванням біологічної або хімічної зброї. Такі напади можна відвертати за допомогою сучасних звичайних озброєнь, не вдаючись до використання ядерного арсеналу.

Нова стратегія містить винятки для країн, які не виконують повною мірою вимоги Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Насамперед, йдеться про Північну Корею і Іран.

Відмови від ядерного удару на випередження нова стратегія не передбачає, зазначає Лента.ру. Роль ядерної зброї як виключно зброї стримування в тексті не закріплена.

Нова ядерна стратегія була оприлднена напередодні підписання Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНВ), яке повинне відбутися 8 квітня 2010 року в Празі. Договір передбачає скорочення ядерних арсеналів Росії і США до 1550 боєзарядів. Як уточнює ВВС News, нині Вашингтон має в своєму розпорядженні приблизно 2200 ядерних боєголовок наступального призначення, Москва - приблизно 3 тисячі.