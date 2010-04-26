Путін про "Південний потік" і вовтузню в Україні

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявляє, що політична ситуація в Україні не дозволяє зволікати з реалізацією великих інфраструктурних проектів РФ у сфері енергетики.

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду РФ, про це він заявив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ в Мілані.

«Ми підписали зараз угоди з Україною і гарантували на 10 років постачання наших вуглеводнів через територію України. Тому що зберігся не тільки контракт на постачання для споживачів в Україні, але, що найголовніше для європейців, - ми зберегли транзитний контракт на 10 років про постачання нашого газу до Європи через територію України», - сказав В.Путін.

«Але ви самі бачите, що відбувається в Україні в зв`язку з цим - йде така внутрішньополітична вовтузня навколо цих домовленостей. Деякі представники опозиції вже заявили, що якщо вони прийдуть до влади, вони зруйнують миттєво ці домовленості, тому нам зволікати з великими інфраструктурними проектами, які підвищують енергобезпеку в Європі, не слід», - наголосив він.

Крім того, російський прем`єр зазначив, що основним ринком для газу, який постачатиметься газопроводом «Південний потік» є Північна Італія.

Він також нагадав, що РФ і Італія домовилися про те, що французькі партнери увійдуть до цього проекту.

«Electricite de France погодилася і виявила бажання одержати 20%. У червні цього року в Петербурзі будуть підписані відповідні угоди. Звичайно, це підвищуватиме енергетичну стабільність і безпеку в Європі», - заявив В.Путін.

Він запевнив, що поки що ніяких затримок з «Південним потоком» немає, нагадавши, що 24 квітня до реалізації «Південного потоку» приєдналася Австрія. «По суті, ми цим актом позавчора завершили формування правової бази «Південного потоку». Тепер справа тільки за тим, щоб почати практичну роботу і завершити її в другій половині 2015 року», - сказав він.

У свою чергу, С. БЕРЛУСКОНІ підкреслив важливість «Південного потоку», оскільки цей газогін гарантує Італії надходження російського газу, якщо будуть якісь збої, подібні до тих, які «були деякий час тому, зважаючи на низку труднощів із Україною, - країною, де немає достатньої політичної стабільності».

«Південний потік» буде гарантією, що такі країни як Болгарія, Румунія й Італія не залишаться без газу», - сказав С. БЕРЛУСКОНІ.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що модернізація української газотранспортної системи є альтернативою будівництву газопроводу «Південний потік».

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН наприкінці березня за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ заявив, що Росія позитивно ставиться до ідеї створення консорціуму для модернізації ГТС України й готова вкладати кошти. Проте 24 квітня в «Газпромі» заявили, що ще не отримали пропозицій від України про можливу участь компанії в консорціумі для модернізації газотранспортної системи, але в будь-якому випадку не мають наміру відмовлятися від проекту будівництва газопроводу «Південний потік».

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ переконаний, що українську газотранспортну систему необхідно модернізувати якнайшвидше за участю Європейського Союзу та Росії. "Будь-яке зволікання ЄС разом із Росією призведе до того, що ЄС позбудеться цієї вкрай надійної газотранспортної магістралі, яка може забезпечувати значну кількість обсягів транзиту газу до Європи, а нам доходи до бюджету", - заявив М.АЗАРОВ.