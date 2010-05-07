Парламент Бельгії оголосив про саморозпуск

Парламент Бельгії після розпаду правлячої коаліції і нещодавньої відставки уряду оголосив про саморозпуск.

За словами колишнього голови Палати представників Патріка ДЕВАЛЯ, дострокові парламентські вибори пройдуть 13 червня, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Політична криза у країні спричинена суперечностями між мовними співтовариствами - фламандцями, які спілкуються голландською мовою, і валлонами, що спілкуються французькою.

Як вважають експерти, вибори не допоможуть зняти розбіжності між мовними співтовариствами Бельгії, оскільки голосування не змінить співвідношення їх представників у парламенті. Згідно з Конституцією країни, з 150 депутатів Палати представників 49 місць закріплено за депутатами від Валлонії, 79 - за представниками Фландрії і 22 - за вихідцями з двомовного центрального виборчого округу - Брюсселя-Халлє-Вільворде (БХВ).

Як відзначають аналітики, зовнішнє домінування фламандців не має значення для розв’язання проблем між мовними співтовариствами, оскільки досягнення компромісу між політичною більшістю в обох частинах країни є обов`язковим.

Нинішню кризу спричинила проблема розподілу БХВ на франкомовний Брюссель і пояс його нідерландомовних передмість. Фламандці вимагають розділу виборчого округу на дві частини - франкомовний Брюссель має стати окремим округом, а пояс його передмість з 35 голландськомовними комунами має бути приєднаний до виборчого округу провінції Брабант Фламандський, на території якої знаходиться бельгійська столиця. Валлони побоюються, що цей розподіл стане ще одним кроком до розколу Бельгії.

Як попереджають експерти, результати виборів можуть бути через суд оголошені недійсними у зв`язку з відсутністю компромісу з конфігурації одного їх найбільших виборчих округів Бельгії.

Уряд Бельгії подав у відставку 22 квітня, через 4 дні цю відставку прийняв Король АЛЬБЕР II, нагадує NEWSru.

У Бельгії, яка одержала незалежність у 1830 році, довгий час аристократія і буржуазія були представлені в основному франкофонами. З середини минулого століття зріс економічний вплив Фландрії. Останнім часом і франкомовні бельгійці потроху почали освоювати голландську мову. Бельгійці, що спілкуються французькою, виступають за централізовану державу, їх співвітчизники, що спілкуються голландською мовою, закликають до децентралізації.

Прохання про відставку прем`єр-міністра Верба ЛЕТЕРМА було третім. У липні 2008 року уряд не зміг подолати етнополітичну кризу: фламандські партії вимагали більшої автономії для населених переважно голландцями північних районів країни. Тоді І.ЛЕТЕРМ також подавав у відставку, однак Король її не прийняв.

У грудні 2008 року після скандалу з націоналізацією банку Fortis у відставку подав весь уряд, і Король прийняв її. І.ЛЕТЕРМ продовжив роботу в уряді як міністр закордонних справ. У листопаді 2009 року він знову очолив кабінет, коли колишнього прем`єра Хермана Ван РОМПЕЯ було обрано президентом Євросоюзу.