Сейм Польщі не захотів забирати у Росії справу про катастрофу літака

Сейм Польщі не підтримав проект резолюції з проханням про передачу польській прокуратурі кримінальної справи за фактом розслідування катастрофи літака Президента Леха Качинського, що сталась 10 квітня поблизу російського міста Смоленськ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, проект резолюції, поданої на розгляд Сейму найбільшою опозиційною партією "Право і справедливість" (PiS), під час голосування у четвер пізно увечері не набрав достатніх для ухвалення рішення 231 голосів депутатів.

PiS, співзасновником якої був Л.Качинський, аргументував необхідність передачі польським правоохоронцям справи про авіакатастрофу численними запитаннями, що виникають до російських правоохоронців, котрі розслідують ці справу.

Зокрема, опозиційні депутати нагадали, що, незважаючи на те, що вже минув майже місяць після трагічних подій, досі навіть не відомий точний час падіння літака, а на місці катастрофи можна знайти його уламки та особисті речі 96 пасажирів.

PiS зазначив, що, згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року, на основі якої польська влада співпрацює з російською з метою встановлення причин катастрофи, поляки мають право звернутися до росіян з проханням передати їм справу для подальшого ведення слідства.

Депутати від партії "Право і справедливість" вважають, що таке прохання не повинно призвести до погіршення відносин між Польщею та Росією.

"Між державами, які утримують нормальні, а тим більше добрі відносини, такий вчинок жодним чином не може бути сприйнятий неприязним чи недопустимим. Важко зрозуміти мотиви, через які Польща мала би добровільно відмовитися від права, яке має (вести слідство)", - зазначалось у проекті резолюції, текст якої має УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, літак Президента Польщі Л.Качинського, на борту якого перебувало 96 осіб, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром поблизу Смоленська 10 квітня.

Л.Качинський з дружиною та делегацією високопосадовців планував взяти участь у жалобних заходах, приурочених до 70-х роковин Катинської трагедії.

Глава польського уряду Дональд ТУСК та представники польської прокуратури позитивно оцінювали співпрацю із росіянами під час розслідування причин катастрофи президентського літака, але водночас польські слідчі визнавали, що не мають права оприлюднювати матеріали справи без згоди російської прокуратури, яка є головною у розслідуванні авіакатастрофи.