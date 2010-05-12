Черговий напад на дитячий садок у Китаї: семеро людей загинуло
09:59, 12 травня 2010Світ
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Понад 20 - поранено
У китайській провінції Шеньсі невідомий скоїв напад на дитячий садок: щонайменше, сім чоловік загинуло і понад 20 поранено, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.
Серед загиблих один учитель, інші - діти.
Після скоєного злочину нападник наклав на себе руки.
Поліція з`ясовує обставини трагедії.
Це не перша така НП за останній час у Китаї. Щонайменше, три напади на навчальні заклади сталися наприкінці квітня - початку травня.
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