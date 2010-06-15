Агентство Moody's понизило рейтинг Греції на 4 ступені
08:45, 15 червня 2010Світ
1056 0
Експерти вказують на ризики
Міжнародне рейтингове агентство Moody`s знизило рейтинг Греції на 4 ступені.
Експерти вказують на макроекономічні ризики, пов`язані з пакетом допомоги від Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду. Тим часом мінфін Греції вважає зниження рейтингу не виправданим. Це ніяким чином не відображає прогресу, якого досягнула країна в останні місяці, підкреслюють в міністерстві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter