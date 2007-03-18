Британії пропонують розслабитися і отримати задоволення... від суржику

Британська Daily Telegraph публікує доповідь дослідницького центру Demos, фахівці якого вважають "імперську" англійську застарілою і закликають застосувати глобальний підхід до мови.

Суть запропонованих змін полягає в тому, щоби відмовитися від “недоречних”, на думку центру, закликів уряду Великобританії до іммігрантів вивчати нормативну англійську. Зокрема це – камінь у город Джека Стро, голови палати общин, який цього тижня сказав, що азіатським жінкам слід вивчити англійську, перш ніж оселятися у Великій Британії.

Експерти Demos стверджують, що мова перестала бути ексклюзивним надбанням англійців, які є "лише одними з багатьох акціонерів загальносвітового капіталу". Тому замість того, щоби силувати людей до вивчення нормативної англійської, урядовцям слід було би заохочувати вивчення таких змішень, як індійська англійська (Hinglish – суміш хінді, пенджабскої, урду і англійської), китайська англійська (Chinglish – суміш китайської і англійської) і іспанська англійська (Spanglish – суміш іспанської і англійської), широко поширена у Америці, де її ще називають "текс-мекс" (Tex-Mex).

"Коли вже за п`ять років кількість англомовних, для яких англійська не є рідною мовою, перевищить 2 млрд осіб, британський вплив, зв`язки і доступ на ринки по всій планеті опиняться під загрозою, якщо ми не змінимо наше старомодне ставлення до мови", – стверджується у доповіді.

З погляду авторів доповіді, британське ставлення до англійської мови "більше підходить для часів Британської імперії, ніж для сучасного світу".

Звичний для України термін «суржик», яким позначаються подібні «суміші», Demos пропонує замінити на «родину англійських мов», і навіть створити Інтернет-словник англійського суржику, що оновлюватиметься паралельно із виникненням нових форм.

Чи варто говорити про те, що, наприклад, у Лі Неппа, керівника британського відділення центру Кембріджського університету з прийому іспитів на знання англійської мови як іноземної, концепція змішення мов не викликає ентузіазму: "Річ у тому, що людям потрібна нормативна англійська".

За матеріалами Inopressa