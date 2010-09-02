Наближається конституційний референдум у Молдові

Дострокові парламентські та прямі президентські вибори планується провести в Молдові одночасно 14 листопада 2010 р. Про це повідомив в.о. президента країни Міхай Гімпу в інтерв`ю румунському телебаченню.

Він зазначив, що дата проведення виборів була узгоджена з лідерами правлячого "Альянсу за європейську інтеграцію".

М.Гімпу уточнив, що дострокові парламентські й президентські вибори знадобляться, якщо на конституційному референдумі 5 вересня більшість громадян підтримають ідею повернення до всенародних виборів президента Молдови, а не депутатами парламенту, як нині.

У цьому випадку - і після визнання результатів референдуму Конституційним судом - в.о. президента Молдови підпише указ про розпуск парламенту та призначення дати дострокових парламентських виборів, які пройдуть в один день з виборами президента, - 14 листопада.