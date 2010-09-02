У Мексиканській затоці знову вибух нафтової платформи
19:39, 02 вересня 2010Світ
2134 0
13 робітників скинуті за борт
У Мексиканській затоці, за 130 км від узбережжя штату Луїзіана, на захід від того місця, де в квітні цього року відбувся розлив нафти, вибухнула бурова нафтова платформа, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Представник берегової охорони США повідомив, що про вибух стало відомо близько 14.30 за Грінвичем.
Сім вертольотів, два літаки і чотири човни вже попрямували до місця події.
Повідомляється, що 13 робітників, які були на вежі, впали за борт. Поки не зрозуміло, чи вдалося згасити пожежу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter