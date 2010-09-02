У Мексиканській затоці знову вибух нафтової платформи

У Мексиканській затоці, за 130 км від узбережжя штату Луїзіана, на захід від того місця, де в квітні цього року відбувся розлив нафти, вибухнула бурова нафтова платформа, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Представник берегової охорони США повідомив, що про вибух стало відомо близько 14.30 за Грінвичем.

Сім вертольотів, два літаки і чотири човни вже попрямували до місця події.

Повідомляється, що 13 робітників, які були на вежі, впали за борт. Поки не зрозуміло, чи вдалося згасити пожежу.