Новий склад уряду Франції

Президент Франції Ніколя Саркозі не включить до нового кабінету "проблемних" голів МЗС і Міноборони і залишить вірних міністрів попереднього уряду, повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на джерела в правлячій партії "Союз за народний рух".

У суботу Саркозі взявся до планових перестановок в уряді, які він намітив на осінь після схвалення непопулярної пенсійної реформи. Він відправив у відставки уряд Франсуа Фійона (François Fillon), а в неділю доручив йому ж сформувати новий кабінет, зауважує РІА "Новости".

Як передає паризький кореспондент Бі-бі-сі, президент Саркозі, можливо, послабив власну владу тим, що не зміг довести до кінця свій намір позбутися популярного Фійона.

Склад уряду буде відомий в неділю ввечері або у понеділок вдень. При цьому, як зазначають ЗМІ, основний міністерський склад вже відомий.

Ключові міністри від правлячої партії "Союз за народний рух" (UMP) залишаються в уряді. Свої посади збережуть глава Мінекономіки Крістін Лагард (Christine Lagarde), яка керуватиме міністерством під час головування Франції у "Великій двадцятці" та глава МВС Бріс Ортефе (Brice Hortefeux). Посади збережуть міністр бюджету Франсуа Баруан (François Baroin), міністр сільського господарства Брюно ле Мер (Bruno Le Maire) і, ймовірно, міністр культури Фредерік Міттеран (Frédéric Mitterrand).

Уряд залишать двоє голів ключових міністерств - екс-керівник МЗС, колишній соціаліст і гуманітарний активіст Бернар Кушнер (Bernard Kouchner), і екс-міністр оборони, глава партії "Новий центр" Ерве Морен (Herve Morin).

Кушнер, якого ряд політиків звинувачують у зниженні впливу Франції на світовій арені, в серпні вступив в конфлікт з урядом на тлі неправомірної, на його думку, висилки циган. Морен, у свою чергу, має намір балотуватися в 2012 році на посаду президента від своєї партії.

Місце Кушнера посяде колишній голова Мінюсту, екс-держміністр Мішель Алліо-Марі (Michèle Alliot-Marie), яка раніше вже займала посади міністра внутрішніх справ і оборони.

У Мінюсті її змінить партнер президента Франції в парламентській коаліції Мишель Мерсье (Michel Mercier).

На посаду голови Міноборони претендує екс-прем`єр, представник UMP, мер Бордо Ален Жюппе (Alain Juppé). Ще в суботу він заявив в ефірі радіостанції France Info, що готовий поєднувати міністерський пост з посадою мера.

Нинішній генсек правлячої партії Ксав`є Бертран (Xavier Bertrand), якого теж розглядали як кандидата на голову Міноборони, буде міністром праці та охорони здоров`я водночас: ці міністерства тепер об`єднано. У відставку відправлений попередній міністр праці Ерік Верт (Eric Woerth) під кервництвом якого було розраблене підвищення пенсійного віку до 62 років.

Міністерство екології, енергетики і стійкого розвитку, яким раніше керував центрист Жан-Луї Борлоо (Jean-Louis Borloo), очолить Наталі Костюшко-Морізе (Nathalie Kosciusko-Morizet), пряма спадкоємиця сім`ї лідера польского повстання XVIII сторіччя.

Сам Борлоо, якого тривалий час називали головним суперником Фійона за місце прем`єра, в неділю відмовився від запропонованої йому посади голови МЗС і не ввійде до уряду. У комюніке він заявив, що має намір зберегти свободу висловів і присвятити себе ідеям соціальної інтеграції.