Продукти в світі подорожчали до небувалого рівня

Світові ціни на продовольство піднялися в січні до рекордної позначки, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на дані Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, ФАО (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Індекс цін ФАО, який включає 55 видів продовольчих товарів, склав 231 пункт, що на 3,4% більше, ніж в грудні. Він зростає вже сьомий місяць поспіль.

У січні дорожчали всі товари, які входять до індексу, за винятком м`яса. Ціни на рис навіть впали, оскільки у ряді країн в останні тижні був зібраний урожай цієї культури.

При цьому індекс зернових продуктів досяг 245 пунктів, що відображає зростання цін на пшеницю. Великим її експортером є Австралія, яка переживає сильні повені.

Як кажуть економісти, частково на дорожчання вплинула і Росія. Припинивши через засуху експорт зерна, вона сприяла стрибкові цін на пшеницю, а вони істотно впливають на ціноутворення в інших категоріях харчових продуктів.

"Високі ціни, швидше за все, збережуться протягом ще багатьох місяців", - сказав економіст ФАО Абдолреза Аббасіан.

Попередній стрибок цін, зафіксований 2008 року, викликав хвилю протесту в деяких країнах.

Індекс цін на м`ясо стабілізувався на позначці 166 пунктів - попри те, що свинина і курятина в Європі подешевшали. Відбулося це після виявлення діоксину в кормах тварин на німецьких фермах.

Утім, це зниження цін на м`ясні продукти компенсувалося їх невеликим підвищенням у Бразилії і США.

Залишається дорогим цукор через проблем з його постачанням. Через побоювання, що ураган "Ясі" пошкодив плантації на північно-східному узбережжі Австралії, ціни на білий цукор на Лондонській ф`ючерсній біржі злетіли напередодні до рекордної позначки - 835,7 долара за тонну.

Вважається, що підвищення цін на їжу стало найважливішою причиною недавніх масових протестів в Алжирі й Тунісі. Антиурядові виступи в цих країнах Магрибу перекинулися на сусідній Єгипет та Йорданію.

Голова Світового банку Роберт Зеллік закликав світових лідерів "поставити продовольство на перше місце" і замислитися, нарешті, про проблему нестабільності цін на нього. "Ми надалі матимемо справу з ширшою тенденцією збільшення цін на сировину, включаючи ціни на продовольство", - сказав він.