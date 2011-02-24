Каддафі наказав убивати опозиціонерів

У Лівії фактично розпочалася громадянська війна: країна розколота на декілька частин. Спостерігачі відзначають, що режиму полковника Муаммара Каддафі залишилося недовго, у нього все менше прихильників, і тому він готовий вдатися до найрадикальніших заходів та влаштувати в країні криваву бійню.

Наразі, за деякими даними, прихильникам діючого режиму наказано вбивати опозиціонерів, а офіцерів, які відмовляються підкорятися Каддафі, розстрілюють, передає ТСН.

За даними преси, східна частина Лівії вже знаходиться в руках опозиції. Столицею демонстрантів стало друге за величиною місто країни Бенгазі. Міста Тобрук і Аль-Байда теж перебувають під повним контролем повстанців. У Тобруці і Бенгазі святкують звільнення від режиму Каддафі. Тисячі людей вийшли на головні площі міст з антиурядовими транспарантами.

У середу лівійська газета "Куріна" повідомила, що винищувач-бомбардувальник Су-22 розбився на сході країни в 160 км від Бенгазі - пілоти катапультувалися, відмовившись виконувати наказ наносити удари по місту.

Запеклі бої тривають в Тріполі, до столиці стягуються нові сили, вірні Каддафі. Але передмістя одне за іншим поступово захоплюють опозиціонери. Найбільше на заході Лівії місто Місурата вже теж повністю належить повстанцям.

"Каддафі поки контролює столицю, але це лише питання декількох днів", - заявив у четвер, 24 лютого, з Лондона колишній постпред Лівії при Лізі арабських держав Абдель Мунім аль-Хуні, який перейшов на сторону опозиції.

Між тим, напруженість останніх днів у Тріполі трохи спала. У середу на Зеленій площі пройшла демонстрація на підтримку Каддафі. Відкрито автозаправки, працюють невеликі продуктові магазини і пекарні. Надійшли повідомлення, що в четвер відкриються школи. На захід від Тріполі обстановка більш спокійна. Місто Сабрата ближче до туніського кордону контролює армія і народні дружини, заворушень не спостерігається.

За останню добу деяким іноземним журналістам, в тому числі репортерам телеканалу Al-Jazeera, вдалося потрапити на територію Лівії через кордони, що залишилися без охорони. Лівійська влада відразу ж оголосила поза законом усіх представників преси, які незаконно перейшли кордон Джамахірії.

"Співробітники засобів масової інформації, нелегально перетнули кордон держави, є порушниками закону", - заявила влада.

У той же час контролююча кордон єгипетська армія не перешкоджає проходу журналістів на лівійську територію. Військовослужбовці налаштовані доброзичливо, вони готові пропустити іноземних кореспондентів, але попереджають, що всю відповідальність у такому разі репортери беруть на себе.

В свою чергу, син лівійського лідера Муамара Каддафі Саїф аль-Іслам заявив, що всі порти і аеропорти в Лівії відкриті, життя в країні поступово "налагоджується".

Нагадаємо, що літак Міністерства оборони Іл-76 з евакуйованими з Лівії громадянами України прибув в аеропорт Борисполя. На борту перебувало 138 українців. Ще майже 3 тисячі наших співвітчизників перебувають у Лівії.