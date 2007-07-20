Росіяни можуть піти з Лондонської біржі, а британцям ”буде складніше” в Росії

Президент Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохин вважає, що російський-британська криза може привести до відходу значної частини російських компаній з Лондонської біржі і відіб`ється на діяльності держкомпаній.

"Якщо події розвиватимуться в такому ключі, то у результаті може опинитися, що торгові майданчики Великобританії, які традиційно любилися російським компаніям, у тому числі і держкомпаніям, почнуть втрачати позиції і у континентальних бірж з`явиться можливість перетягнути російські компанії на свої майданчики", - сказав Шохин в інтерв`ю РІА "Новости".

Лондон 16 липня оголосив про висилку чотирьох російських дипломатів і заморожуванні переговорів з РФ про полегшення візового режиму у відповідь на відмову Росії видати бізнесмена Андрія Лугу, якого британці підозрюють в причетності до вбивства Олександра Літвіненко, що біг до Лондона в 2000 році і що помер там в листопаді минулого року. У відповідь МЗС РФ заявив, що Росія висилає чотирьох британських дипломатів, припиняє видачу віз британським офіційним особам і не направлятиме своїх офіційних осіб до Великобританії.

Глава РСПП виразив побоювання, що обмеження на видачу віз російським офіційним особам можуть розповсюдитися і на представників держкомпаній. "Ніхто не заважає британцям вважати менеджерів держкомпаній держчиновниками. Крім того, багатьом чиновникам, які є членами рад директорів компаній, напевно, не вдасться виїжджати до Великобританії у справах компаній".

Також, на його думку, Лондонський економічний форум втратить свої позиції. "Швидше за все, Лондонський форум доведеться закрити. Головним майданчиком стане Давос", - додав Шохин.

При цьому Шохин не виключив, що діяльність британських компаній в Росії може ускладнитися. "За інших рівних умов британським компаніям складніше працюватиме в Росії, оскільки до них будуть уважніше відноситься відповідні наглядові і контролюючі органи", - вважає він.

Це не значить, що їх каратимуть за те, в чому вони не винні, але їм будет складніше, оскільки “перевірки будуть частішими, і можливо, що за інших рівних умов вони не перемагатимуть у тих чи інших тендерах”.

“Врешті британському бізнесові буде завдано відчутної шкоди, проте й російському бізнесові це теж не на користь”, - наголосив він.