У Мінську затримали або заблокували практично всіх лідерів опозиції

У центрі Мінська, на Жовтневій площі і площі Незалежності, силовики затримують людей, які вийшли на акцію солідарності з політв'язнями.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, сьогодні, в річницю президентських виборів 2010 року, активісти опозиції закликали громадян вийти на проспекті Незалежності і провести акцію солідарності з політв'язнями, які були затримані за участь у протестах після торішніх виборів і засуджені.

Ініціатори акції закликали всіх небайдужих вийти до центру міста із запаленими свічками або запалити їх у себе вдома о 19.00, вимкнувши світло.

Однак перед акцією були затримані чи заблоковані у своїх квартирах практично всі лідери опозиції: спецслужби проводили превентивні затримання. Тому на акцію прийшло украй мало людей, і все ж вона була жорстко розігнана силовиками.

Приблизно за годину до початку акції на проспекті Незалежності, від станції метро «Академія наук» до площі Незалежності, через кожні 30-50 метрів стояли групи співробітників міліції в цивільному, по двоє-троє. Також було багато міліцейських патрулів.

Особливо посилено контролюються Жовтнева площа і Майдан Незалежності. На перехрестях чергують машини ДАІ, у прилеглих до проспекту Незалежності дворах стоять міліцейські автобуси.

Біля будівлі Президії академії наук з боку Інституту історії стоїть великий туристичний автобус, в якому сидять молоді люди з раціями.

Довідка УНІАН. За даними Центрвиборчкому Білорусі, на торішніх виборах президента за чинного Главу держави Олександра ЛУКАШЕНКА проголосували 79,65% виборців, в той час як решта дев'ять кандидатів не набрали навіть трьох відсотків.

Увечері після виборів до центру Мінська вийшли десятки тисяч людей, не згодних із офіційними підсумками виборів. Вони зібралися на Жовтневій площі, а потім по проспекту Незалежності рушили до Будинку уряду, в будівлі якого був розташований Центрвиборчком.

Міліція дозволила демонстрантам безперешкодно дійти до площі Незалежності і почати проведення мітингу. Однак приблизно через годину група невідомих стала бити шибки у дверях Будинку уряду, що стало приводом для розгону демонстрації.

Співробітники міліції і спецслужб діяли жорстко, із застосуванням сили: багато учасників акції були побиті. Пізніше О.ЛУКАШЕНКО не раз заявляв, що особисто керував у той вечір діями силовиків. У Мінську було затримано близько 700 осіб, серед яких опинилися вісім кандидатів у президенти і випадкові перехожі.

Більшість затриманих були покарані адміністративними арештами на термін до 15 діб. У кримінальній справі про масові заворушення в Мінську як обвинувачені проходили більше 40 осіб. Звинувачення, зокрема, були висунуті шести кандидатам у президенти. П'ятьох із них суд визнав винними в організації та участі в масових заворушеннях і засудив до різних термінів позбавлення або обмеження волі.

Найжорсткіші вироки отримали Андрій САННІКОВ і Микола СТАТКЕВИЧ - п'ять і шість років позбавлення волі відповідно. Вони досі ув'язнені, тоді як майже всі інші засуджені у справі про масові заворушення помилувані на підставі указів президента.

Ще одному учаснику президентської гонки, Алесю МИХАЛЕВИЧУ, вдалося втекти за кордон невдовзі після того, як його випустили зі слідчого ізолятора КДБ під підписку про невиїзд. Він отримав політичний притулок у Чехії.

Спостерігачі ОБСЄ, незалежні спостерігачі і правозахисники заявили про масові фальсифікації і порушення, як у ході передвиборчої кампанії, так і під час процедур голосування й підрахунку голосів.

Міжнародне співтовариство не визнало результати виборів, засудило жорсткі дії влади по відношенню до опозиції і продовжує вимагати безумовного звільнення всіх політв'язнів. Євросоюз розширив санкції стосовно офіційного Мінська.