Путін: після розпаду СРСР Росія будувала "сировинну економіку"

Після розвалу радянського блоку Росія змогла побудувати економіку, яка стала органічною частиною світової, зазначив прем'єр-міністр РФ, кандидат у президенти Володимир Путін, уточнивши, що це завдання вдалося вирішити переважно за рахунок природних ресурсів. Свої погляди він виклав у статті "Нам потрібна нова економіка", опублікованій в газеті "Ведомости".



Говорячи про місце Росії в глобальному поділі праці, прем'єр нагадав, що більше чверті ВВП Росії - це результат продажу на світовому ринку газу, нафти, металів, лісу, інших сировинних продуктів або продуктів першої переробки.



Глава уряду відзначив, що сьогодні "Росія залежить від світової економіки, інтегрована в неї дуже сильно - сильніше, ніж більшість інших країн".



"Загальним місцем стала констатація сировинного характеру економіки. Радянський народногосподарський комплекс, автаркічний і замкнутий, був просто не пристосований до роботи в нових умовах. В процесі ринкової, в значній мірі стихійної трансформації виживали найбільш ліквідні галузі, пов'язані з експортом необробленої сировини і напівфабрикатів. Фактично ми пережили масштабну деіндустріалізацію. Втрату якості та тотальне спрощення структури виробництва. Звідси вкрай висока залежність від імпорту споживчих товарів, технологій і складної продукції; від коливання цін на основні експортні товари - тобто від чинників, які ми за великим рахунком не контролюємо", - заявив В. Путін.



За словами прем'єра, мати економіку, яка не гарантує ні стабільності, ні суверенітету, ні гідного добробуту, "для Росії неприйнятно".