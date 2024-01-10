Путін та його режим продовжують зберігати сильну внутрішню підтримку.

Російський диктатор Володимир Путін зберігає сильну внутрішню підтримку свого режиму та війни в Україні, попри погані економічні умови та рівень життя в Росії.

Як свідчать дані соціологічного опитування Національного центру дослідження громадської думки Чиказького університету (NORC), більшість росіян продовжує підтримувати злочинний режим свого диктатора та криваву війну, яку він розв'язав.

Соціологи опитали 1046 дорослих росіян, які проживають в Російській Федерації та окупованому Росією Криму, використовуючи дані російських операторів мобільного зв'язку. 67% учасників схвалюють те, як Путін проводить зовнішню політику, і 58% схвалюють його внутрішню політику. 66% планують проголосувати за Путіна на майбутніх президентських виборах у березні.

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Відносно високі рейтинги Путіна, схоже, зберігаються, навіть попри те, що відповідно до опитування росіяни незадоволені зростанням цін, яке спричиняє загальне погіршення умов життя. 63% учасників підтримують війну в Україні і що 64% респондентів розглядають війну як "цивілізаційну боротьбу між Росією і Заходом".

Це опитування провели у листопаді 2023 року. Його учасниками стали 1046 дорослих росіян. Опитування проводили російськомовні люди по мобільному зв'язку. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Інші опитування

Як повідомляв УНІАН, росіяни все більше втомлюються від війни режиму Володимира Путіна проти України, але розходяться в думках про те, якої шкоди вона завдала і як її припинити.

Як йдеться в доповіді, підготовленій на основі опитувань і фокус-груп російського Євразійського центру Карнегі і незалежної групи опитувань "Левада-центр", більшість росіян переконані, що Росія заплатила таку високу ціну під час війни, що не повинна відмовлятися від жодної з окупованих нею територій України, а Путін має намір змусити Київ погодитися із захопленням земель.

68% росіян підтримують продовження війни, 22% категорично виступають проти припинення вогню за будь-яких обставин. Стільки ж, близько 20%, рішуче виступають проти війни, і ця цифра не змінилася з моменту вторгнення в лютому 2022 року.

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