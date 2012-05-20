У Чикаго відкрився найбільший за всю історію саміт НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, у зустрічах високого рівня, що відбуватимуться 20-21 травня, візьмуть участь близько 60 глав держав, урядів та міжнародних організацій. Україна буде представлена делегацією на чолі з Президентом України Віктором Януковичем.

Як відомо, на передодні самміту генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен зазначив, що цей саміт стане найбільшим в історії НАТО за чисельністю делегацій.

Протягом двох днів учасникам саміту пропонується розглянути низку питань, стан та перспективи діяльності НАТО і міжнародного співтовариства щодо забезпечення стабільності і безпеки в Афганістані; розвиток військових спроможностей Альянсу у період економічної кризи, до 2020 року та на подальшу перспективу; співробітництво НАТО із партнерами з метою вирішення глобальних безпекових проблем.

В форматі глав держав та урядів країн-членів та партнерів, що представлятимуть всі регіони світу, обговорюватимуться глобальні виклики безпеці.

Україна на Чиказькому саміті буде представлена як держава-контрибутор Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. І, за оцінками експертів, питання Афганістану буде одним із пріорітетних питань саміту.

На запрошення Генерального секретаря НАТО А.Расмуссена Президент України візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО у форматі країн - контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані на рівні глав держав та урядів.

В НАТО сподіваються ухвалити на саміті такі документи: про стратегічний план дій НАТО та учасників Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) щодо передачі контролю над ситуацією в країні місцевим силовим структурам, залучення коштів міжнародного співтовариства з фінансування національних безпекових структур та започаткування нової тренувально-дорадчої місії Альянсу в цій країні після 2014 року.

Серед питань саміту й забезпечення військової спроможності Альянсу на найближчі десятилітня й схвалення з цією метою нової концепції Альянсу «Інтелектуальна оборона» (Smart Defence). В рамках цієї концепції, за задумом її авторів, має діяти європейська система протиракетної оборони НАТО.