Російський експерт: українські товари на Заході нікому не потрібні

Про це експерт заявив у коментарі Інституту Горшеніна.

На думку російського економіста, сьогодні для України принципове питання, в який бік рухатися за допомогою інтеграційних процесів - на захід чи на схід.

«І з погляду економіки відповідь однозначна. Тому що українські товари на Заході нікому не потрібні, це об'єктивно. Тим більше в умовах кризи, коли попит падає. Альтернативи економічної інтеграції Митного союзу та України немає. Чим більше Україна зволікає, тим у гіршій ситуації вона це робитиме», - вважає М.Хазін.

Водночас, заявляє він, існує деякий розрив між економічною доцільністю й інтересами правлячих в Україні еліт, що не дає останнім ухвалити остаточне рішення.

За словами М.Хазіна, політично українські еліти до інтеграції з Митним союзом абсолютно не готові: «Вони цього страшенно не хочуть – перш за все тому, що вони-то самі живуть у Європі. Для них відмова від євроінтеграції означає погіршення їхніх відносин із Євросоюзом. І ось це призводить до того, що Україна ніяк не може ухвалити рішення більш менш чітко. Але насправді життя примушує. Я схильний вважати, що ось це рішення Януковича – це в деякому розумінні визнання того факту, що нікуди не подінешся», - вважає експерт.

При цьому М.Хазін заявляє, що в українсько-російських відносинах будь-який договір – це символ. «Тому що ми все-таки не західні бюрократи, і в цьому сенсі скрупульозного виконання кожного пункту – ніхто цим не займається, ніхто цього не відстежує. Так, там дуже багато вилучень, багато чого. Тому я б не коментував зараз цей договір. Ми ж знаємо, як у нас дотримуються договори! Ми можемо будь-якого пункту не дотримуватися або ж навпаки дотримуватися того, що формально не підписано. З цієї причини про Договір про створення Україною ЗВТ із СНД скоріше потрібно говорити як про якийсь символічний акт», - вважає він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 липня Президент В.Янукович вніс до Верховної Ради проект Закону про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

19 березня 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив, що договір про ЗВТ у рамках СНД буде ратифіковано найближчим часом.

21 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що Верховна Рада поки що не готова до ратифікації цієї угоди.

На сьогодні Україна має зауваження до Договору про зону вільної торгівлі з СНД, які полягають у нерівності умов, що стосуються запровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності. Нерівні умови визначені доповненням №6 до документа.