«Молочний бунт» у Європі: на вулиці Брюсселя вивели 800 тракторів

Вісімсот тракторів ввели сьогодні до Брюсселя європейські виробники молочної продукції з 15 країн Євросоюзу, щоб привернути увагу керівних органів спільноти до кризової ситуації, в якій опинилася європейська молочна галузь.

Як передає РІА «Новости», виробники молочної продукції сьогодні несуть значні фінансові втрати, пов'язані зі зростанням тарифів на корми та енергоносії. За інформацією Групи на захист інтересів виробників молока, в Європі в 2011 році розорилися близько 900 галузевих фермерських господарств. Представники галузі вважають, що цінове регулювання на європейському рівні має здійснюватися, виходячи не з валового обсягу виробництва, а з остаточної ціни для споживача.

Дводенна акція "молочників" під назвою "У Брюссель на тисячі тракторів!" організована Європейським союзом виробників молочної продукції. У перший день проведення акції близько двох тисяч її учасників вийшли на площу перед Європейським парламентом.

За інформацією місцевих ЗМІ, в ході акції протесту фермери вилили з брандспойтів близько 15 тис. літрів молока на одну з будівель Європарламенту. Вони також підпалили кілька автомобільних покришок поблизу Люксембурзького вокзалу Брюсселя. Поліцейські, які намагалися перешкодити "молочникам", самі потрапили під молочні струмені, після чого були змушені застосувати проти розгніваних фермерів кийки.

В результаті "тракторної" навали на Брюссель поліцією були закриті чотири тунелі, що ведуть до центру міста, був ускладнений під'їзд до будівель Єврокомісії, Ради Євросоюзу та Європарламенту.

На своїх тракторах до Брюсселя прибули фермери з Бельгії, Франції, Нідерландів, Німеччини та Австрії.

Європейські виробники молочної продукції забили тривогу після чергового падіння закупівельних цін на молоко з 30 до 24-25 євроцентів за літр - критичного рівня 2009 року. Тоді фермери, які вимагали від влади об'єднаної Європи справедливих цін, на знак протесту проти європейської агрополітики виливали молоко на поля і вулиці міст. Як стверджують "молочники", щоб виробництво молока було рентабельним, ціна за літр повинна становити не менше 40 євроцентів.

Європейський молочний союз раніше запропонував обмежити до кінця 2012 року 2-3% зростання виробництва молока в країнах ЄС, а в середньостроковій перспективі - створити агентство галузевого моніторингу.

Віце-президент Групи на захист інтересів виробників молока (Milk producer Interest Group) Ервін Шопгес раніше заявляв, що сімейні фермерські господарства приречені на зникнення на користь виробництв промислового калібру.

У бельгійській асоціації молока MIG вказують, що в ситуації, яка склалася, запобігти розоренню сімейних молочних ферм може лише створення галузевих кооперативів, які об'єднують десятки і сотні фермерів-виробників.