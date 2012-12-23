Біля узбережжя Чорного моря стався сильний землетрус, який відчули жителі Сочі та інших населених пунктів Краснодарського краю, Кабардино-Балкарії, Карачаєво-Черкесії та Ставропілля, а також Грузії, Абхазії та Вірменії.

Як передає РІА Новости, про це повідомляється на сайті ГУ МНС по Краснодарському краю.

За даними Обнинської сейсмостанції приблизно на 18:00, інтенсивність землетрусу становила 5,5 балів. При цьому керівник сейсмостанції Сочі Олена Карпович повідомила про підземні поштовхи силою 6 балів.

"Землетрус відчули жителі Сочі від Адлера до Дагомиса", - сказала вона.

Пізніше Північно-Кавказський регіональний центр МНС Росії повідомив про те, що магнітуда землетрусу склала 5,8 одиниці.

Епіцентр землетрусу розташовувався в морі, приблизно за 145 кілометрів від Сочі. З великих населених пунктів найближче до епіцентру знаходиться абхазьке місто Сухумі - 31 кілометр, за даними МНС.

При цьому Геологічна служба США наводить дещо інші дані, згідно яких епіцентр знаходився приблизно за 65 кілометрів від Сухумі.

Жертв і постраждалих, а також руйнувань поки не зафіксовано. Загрози виникнення цунамі немає.