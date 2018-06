Білий дім офіційно відмовився будувати «Зірку смерті»

Петиція з проханням про будівництво "Зірки смерті" була оприлюднена в грудні 2012 року в рамках програми законотворчих ініціатив виборців "We the People". Свої підписи під петицією поставили більше 25 тисяч чоловік після чого, за правилами "We the People", адміністрація президента була зобов'язана розглянути звернення і дати на нього відповідь, повідомляє Lenta.ru.

Відповідати на петицію про будівництво "Зірки смерті" довелося главі департаменту науки і космосу Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Полу Шоукросс (Paul Shawcross).

Він назвав як мінімум три причини, з яких цей проект не буде реалізовано: 1. "Будівництво" Зірки смерті "обійдеться в 850 квадрильйонів доларів, а ми намагаємося скоротити бюджетний дефіцит, а не збільшити його"; 2. "Адміністрація президента не підтримує ідею знищення планет"; 3. "Навіщо витрачати величезні кошти платників податків на "Зірку смерті", яка має фундаментальний недолік - її може знищити одна людина?".

Далі Шоукросс коротко перелічив основні напрямки, за якими розвивається американська програма дослідження космосу, згадавши Міжнародну космічну станцію і марсоходи, в тому числі оснащені лазерною гарматою. На закінчення він побажав автору петиції знайти собі застосування в сфері науки, технології, інженерії чи математики, пообіцявши, що в цьому випадку "з ним буде Сила".

На відмову від будівництва "Зірки смерті" вже зреагував користувач твіттера "Дарт Вейдер", який написав: "Серйозна помилка, пане президенте! Лазера розміром з планету завжди не вистачає". Вигадана космічна станція під назвою "Зірка смерті" була придумана творцями фантастичної епопеї "Зоряні війни".

Космічна станція розміром з Місяць була здатна знищувати цілі планети за допомогою потужної енергетичної зброї, однак і діючу версію "Зірки смерті", і недобудовану головним героям кіноепопеї вдалося вивести з ладу.