Кішка допомогла поліції піймати таємничого хакера в Японії

Як передає РІА Новости, влітку минулого року на адресу кількох установ і на сайти віртуальних оголошень електронною поштою надійшло 13 повідомлень з погрозами. Серед адресатів був фестиваль коміксів і дитячий садок, який відвідує молодший спадкоємець імператорського трону Японії - шестирічний принц Хісахіто. За підозрою у відправці листів було затримано чотирьох людей в різних районів країни, з комп`ютерів яких були відправлені погрози. Проте потім в ЗМІ надійшли листи від справжнього відправника повідомлень, який дякував поліції за доставлену йому розвагу і зізнавався, що справжній злочинець - це він.

Розслідування показало, що комп`ютери всіх затриманих були заздалегідь заражені якимось вірусом, і потім без відома власників з їхніх електронних адрес були розіслані листи з погрозами.

Таємничий незнайомець продовжував гратися з поліцією: повідомляв, що незабаром готується вчинити самогубство або обіцяв приготувати для поліції нове завдання. Потім він запропонував загадку, після вдалого рішення якої на екрані з`являлася фотографія кішки. Було вказано місцезнаходження тварини і повідомлялося, що до ошийника прикріплено SD-картку із записаним на неї вірусом в якості доказу. Поліція знайшла кішку, а в ошийнику - картку з вірусом, і почала аналіз зображення відеокамер, розташованих поблизу. Так вдалося встановити чоловіка, який щось прикріплював на ошийник кішці, і номер його мотоцикла.

Вже встановлено, що в стільниковому телефоні затриманих Юске Катаямі зберігалися, але потім були стерті фотографії кішки, а також матеріали преси про хід розслідування і затримання чотирьох підозрюваних.

Поліція продовжує розслідування.