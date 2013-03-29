Корабель «Союз» пристикувався до МКС у вісім разів швидше, ніж зазвичай

Про це УНІАН повідомили в Роскосмосі.

«29 березня о 06.28.22 мск успішно здійснено стикування транспортного пілотованого корабля (ТПК) «Союз ТМА-08М» з Міжнародною космічною станцією (МКС). ТПК «Союз ТМА-08М» причалив до малого дослідницького модуля (МІМ2) «Пошук» російського сегменту (РС) МКС. Процес зближення проводився в автоматичному режимі під контролем фахівців Центру управління польотами, екіпажу ТПК у складі командира – космонавта Роскосмосу Павла Виноградова, бортінженерів – Олександра Місуркіна (Роскосмос) і Крістофера Кессиді (НАСА), а також російського члена екіпажу МКС космонавта Романа Романенка», - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що для виведення і стикування ТПК «Союз ТМА-08М» з МКС було успішно випробувано чотиривиткову схему, яка використовувалася вперше при запуску екіпажу космонавтів.

Повідомляється, що після відкриття перехідних люків між кораблем і станцією на МКС почне роботу екіпаж 35/36-й тривалої експедиції у складі командира Кріса Хадфілда (Канадське космічне агентство), бортінженерів Романа Романенка, Павла Виноградова, Олександра Місуркіна (Роскосмос), Томаса Машберна і Крістофера Кессиді (НАСА).

У рамках 35/36-й тривалої експедиції (30 березня – 14 травня 2013 р.) перед екіпажем російського сегменту МКС стоятимуть декілька завдань, зокрема виконання одного виходу у відкритий космос, підтримка працездатності станції, проведення бортових фото- відеозйомок хроніки польоту.

У ході роботи експедиції запланована велика програма науково-прикладних досліджень і експериментів (50 експериментів: 48 експериментів почато в попередніх експедиціях, 2 експерименти є новими.) Кількість експериментів за напрямами досліджень поділяється таким чином: физико-хімічні процеси і матеріали в умовах космосу – 2, дослідження Землі і Космосу (новий експеримент – «Обстановка» (1 етап)) – 10, людина в космосі – 6, космічна біологія і біотехнологія – 17, технології освоєння космічного простору (новий експеримент – «Контроль») – 12, утворення і популяризація космічних досліджень - 3.