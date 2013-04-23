Білорусам запропонували національну ідею

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це представник цивільної кампанії «Європейська Білорусь», один з ініціаторів створення екологічного комітету Віктор Івашкевич повідомив на прес-конференції. (І.Нікітченко – відомий білоруський учений, який спеціалізувався на питаннях наслідків Чорнобильської катастрофи, – УНІАН).

«З кожним роком дедалі більше білорусів стурбовані не стільки задоволенням своїх мінімальних фізіологічних потреб, скільки своїм здоров'ям і якістю життя. Саме вирішення екологічних проблем поступово виходить на перший план. Білорусь може стати тут прикладом для всього світу. Побудова екологічної країни і вирішення екологічних проблем повинні стати національною ідеєю білорусів», - підкреслив В.Івашкевич.

На його думку, для цього необхідно відмовитися від будівництва АЕС, вивести з сільськогосподарського використання землі, забруднені радіонуклідами більш як 5 кюрі на квадратний кілометр, забезпечити кожне торговельне підприємство і пункт громадського харчування радіаційним контролем з вільним доступом до нього всіх покупців і споживачів, забезпечити можливість всім без винятку придбати спеціальні радіаційні дозиметри у власне користування.

«Ось лише кілька основних напрямів, за якими працюватиме Національний екологічний комітет», - зазначив В.Івашкевич.

За його словами, Національний екологічний комітет задуманий не як організація, а як відкритий, постійно діючий майданчик, де представники політичних партій, громадських організацій, місцевих ініціатив, екологи і експерти зможуть обговорювати назрілі екологічні проблеми і знаходити шляхи їх вирішення.