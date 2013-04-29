Росія і Японія хочуть укласти мирний договір

Про це йдеться в спільній заяві Президента РФ і прем'єр-міністра Японії, передає РІА Новости.

МЗС двох країн доручається прискорити переговори з вироблення взаємоприйнятних варіантів вирішення проблеми.

"Керівники двох країн погодилися, що ситуація, за якої через 67 років після закінчення Другої світової війни між Росією і Японією не укладено мирний договір, є ненормальною", - говориться в заяві, прийнятій за підсумками переговорів у Кремлі.

"З метою подальшого розвитку відносин між двома країнами і створення широкого російсько-японського партнерства в 21-му столітті керівники двох країн висловили рішучість, подолавши в рамках переговорів наявні розбіжності в позиціях сторін, укласти мирний договір шляхом остаточного вирішення у взаємоприйнятній формі цього питання, необхідність врегулювання якого була підтверджена, зокрема в спільній заяві Президента РФ і прем'єр-міністра Японії про ухвалення російсько-японського плану дій і російсько-японському плані дій 2003 року", - говориться в документі.

"Керівники двох країн домовилися просувати переговори з укладення мирного договору на основі всіх прийнятих до теперішнього часу документів і домовленостей", - наголошується в заяві.

Керівники двох країн також домовилися "спільно дати своїм Міністерствам закордонних справ доручення прискорити переговори з вироблення взаємоприйнятних варіантів вирішення проблеми мирного договору з метою їх представлення керівникам двох країн для обговорення".

Відносини Росії і Японії затьмарюють не вирішену територіальну суперечку. Японія претендує на чотири острови Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року. Повернення островів Токіо поставив умовою укладення мирного договору з Росією, який після закінчення Другої світової війни так і не було підписано. Позиція Москви полягає в тому, що Південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, і російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, сумніву не підлягає.