Повалений президент Єгипту погрожує оголосити голодування

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на єгипетський новинний портал Аль-Баляд.

За його даними, екс-голова держави попросив силовиків, які його охороняють, передати послання командуванню збройних сил АРЄ, в якому говориться, що він "єдиний, хто може припинити страйки". Однак у якості головної умови для цього, колишній президент вимагає звільнити його та інших лідерів "Братів-мусульман" і гарантувати їм імунітет від судового переслідування.

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Після скинення 3 липня інформацію про місце, де утримується Мурсі, тримають у суворій таємниці. Відомо тільки, що його помістили під домашній арешт на одній з вілл під Каїром, що належать армійським структурам. Як пише "Аль-Баляд", останнім часом він став небагатослівний з навколишніми і велику частину часу проводить на самоті у відведеній йому кімнаті, виходячи з неї лише для того, щоб поїсти, подивитися телевізор і почитати пресу. Військові щотижня направляють до екс-президента лікарів для проведення медичних оглядів.

У центрі Каїра сьогодні знову спалахнули сутички між прихильниками і противниками екс-президента.

Нагадаємо, наприкінці липня Мурсі був поміщений під арешт на 15 діб за звинуваченням відразу за кількома статтями. Зокрема, йому інкримінується шпигунство і держзрада, втечу з в'язниці в дні масових антиурядових виступів на початку 2011 року, а також співпраця з палестинським рухом ХАМАС з метою здійснення атак у країні, підбурювання до вбивства демонстрантів і загибелі ув'язнених.

Прихильники колишнього керівника Єгипту вже більше місяця проводять безстрокові страйки біля столичної мечеті Рабаа аль-Адауія і Каїрського університету "на підтримку законного президента та легітимності". Вони відмовляються йти на переговори з новою владою до тих пір, поки Мурсі не повернеться на свою посаду.

Уряд АРЄ вже неодноразово заявляв, що має намір припинити протести ісламістів, оскільки вони "загрожують національній безпеці" країни. МВС було доручено розробити план з розгону мітингів, однак відомство не поспішає поки втілювати його в життя і намагається уникнути силового варіанту через побоювання великого кровопролиття. Силовики розглядають зараз різні сценарії, в першу чергу, повну блокаду площ з прихильниками Мурсі, яка, за різними оцінками, може зайняти від декількох тижнів до декількох місяців.