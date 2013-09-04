Кораблі ВМФ Росії увійдуть у Середземне море за 2 дні

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на джерело у Генеральному штабі ЗС РФ.

"Всі три кораблі вийшли в середземноморський похід з одного пункту базування - Новоросійської військово-морської бази, хоч і в різний час: "Приазов'я" - у понеділок, "Новочеркаськ" і "Мінськ" - у вівторок. Проливну зону Босфор-Дарданелли кораблі пройдуть один за іншим і, як планується, 5-6 вересня практично одночасно увійдуть у Середземне море", - сказав співрозмовник агентства.

"Однак якщо "Новочеркаськ" і "Мінськ" йдуть в Середземне море в рамках ротації корабельного складу постійного оперативного з'єднання ВМФ Росії і діятимуть за планами його командування, то "Приазов'я" спрямований у регіон для посилення розвідки обстановки поблизу узбережжя Сирії за планами Генштабу", - уточнило джерело.

"Військово-морський флот Росії продовжує поетапну ротацію бойових кораблів і суден забезпечення постійного оперативного з'єднання, що виконує завдання військової присутності в Середземному морі", - зазначили у відомстві.

В даний час одним із завдань постійного оперативного з'єднання ВМФ Росії в Середземному морі "є комплексне спостереження за повітряною, підводною і надводною обстановкою в районі знаходження", інформували в Міноборони, додавши, що ротація російських бойових кораблів в Середземному морі триватиме до середини вересня.

"Це нормальна практика будь-якого флоту в разі зростання напруженості в тому чи іншому океанському або морському районі. Обстановка навколо Сирії буде відстежуватися комплексно, тому що крім розвідувальних кораблів функцію розтину і відстеження обстановки здійснюють також кораблі зі складу постійного з'єднання ВМФ Росії у Середземному морі з використанням своїх штатних розвідувальних засобів, що входять у наявну на кожному кораблі групу освітлення повітряної і надводної обстановки", - зазначив представник Генштабу.

За оцінкою російських військових експертів, зазвичай у ситуаціях, схожих зі сформованою навколо Сирії, кількість розвідувальних кораблів становить 3-5 одиниць.