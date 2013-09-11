Росія може поставити Ірану п'ять дивізіонів ЗРК С-300ВМ

Контракт на поставку Ірану п'яти дивізіонів С-300 (модифікація ПМУ -1) вартістю близько 800 мільйонів доларів був підписаний в 2007 році. Через три роки Радбез ООН прийняла резолюцію щодо Ірану, яка вводила проти нього санкції, в тому числі заборону на передачу сучасних озброєнь. У вересні 2010 року президент РФ Дмитро Медведєв підписав указ про заходи з виконання цієї резолюції, ввівши щодо Ірану більш жорсткі санкції, ніж це передбачено рішенням РБ ООН.

Був, зокрема, анульований контракт на постачання С- 300. Іран подав позов до Рособоронекспорту до третейського суду Женеви. РФ запропонувала піти на мирову , пообіцявши нові поставки ЗРК "Тор - М1Е " , але такий розмін Іран не влаштував, передає РІА Новости. За даними видання , ця тема буде обговорюватися в п'ятницю в ході першої зустрічі президента РФ Володимира Путіна з новим президентом Ірану Хасаном Роухані на полях саміту ШОС в Бішкеку. Крім того , за даними газети , мова піде і про будівництво Росією другого енергоблоку АЕС в Бушері. Високу зацікавленість у такій угоді висловив в ході недавнього візиту до Москви колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад.

Прес -секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, обмовившись , що в Кремлі «не деталізують порядок майбутніх переговорів " , тим не менш , підтвердив газеті , що обидві теми будуть порушені в ході зустрічі Володимира Путіна і Хасана Роухані . "Буде обговорюватися взаємодія в атомно -енергетичній сфері , в тому числі і в контексті Бушерської АЕС - цю тему не можна обійти" , - заявив він , додавши , що "питання військово -технічного співробітництва також стоять на порядку денному" .