Єврокомісія має запровадити “блакитну карту”

Лідери країн-членів ЄС закликали Єврокомісію продовжити роботу із запровадження “блакитної карти” для висококваліфікованих мігрантів та встановлення єдиних правил щодо отримання цього документу і отримання прав на легальне проживання в країнах-членах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схвалених 14 грудня висновках Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

У своїх висновках лідери європейських країн зазначили, що всебічна Європейська політика міграції, яка б доповнювала політику країн-членів, залишається фундаментальним пріоритетом для відповіді на виклики, пов’язані з міграцією в епоху глобалізації.

Європейська Рада наголосила, що співробітництво з третіми країнами залишається життєво необхідною для забезпечення гарного управління міграційними потоками і боротьби з нелегальною міграцією. У зв’язку з цим лідери європейських країн привітали прогрес, досягнутий в імплементації Глобального підходу до міграції у відносинах з Африкою та країнами Середземномор’я та Глобального підходу до Східних та Південно-Сіхдних країн-сусідів і, зокрема, наміри започаткувати пілотні проекти з “циркулярної” міграції з Республікою островів Зеленого мису та Молдовою.

У своїх висновках європейські лідери ще раз наголосили на важливості зваженої інтеграційної політики для мігрантів, що проживають у країнах-членах ЄС та боротьби з нелегальною міграцією. Лідери ЄС висловили сподівання, що Рада ЄС і Європарламент до кінця 2008 року знайдуть компроміс щодо пропозицій, відносно посилення санкцій проти роботодавців у ЄС, які використовують працю нелегальних мігрантів.

У своїх висновках Європейська Рада також привітала укладення угод про спрощення візового режиму та реадмісію з країнами Східних Балкан, Україною та Молдовою, висловивши переконання у тому, що спрощення візового режиму має спонукати ці країни до імплементації відповідних реформ та посилення співпраці з ЄС у таких галузях як посилення верховенства права, боротьба з організованою злочинністю і нелегальною міграцією, посилення захищеності документів шляхом запровадження біометрії.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня цього року Єврокомісія схвалила два проекти Директив Євросоюзу щодо економічної міграції. Проект першої Директиви передбачає допуск висококваліфікованих мігрантів у ЄС та створення європейської “блакитної карти”.

Директива передбачає, що у випадку допуску висококваліфікованого вихідця з третіх країн, він отримує спеціальний дозвіл на проживання та роботу – “блакитну карту”, яка надає цій особі серію соціально-економічних прав та сприятливі умови для об’єднання родин. Крім того, ця карта передбачає спрощений доступ до європейського ринку.

Друга Директива встановлює єдину аплікаційну процедуру для отримання дозволу на роботу та виду на проживання, а також встановлює права для легальних мігрантів з третіх країн.

Глобальний підхід до міграції було прийнято в 2005 році для країн Африки і Середземномор’я. 16 травня Єврокомісія запропонувала розширити його на Туреччину, країни Західних Балкан, східні країни, що беруть участь в Європейській політиці сусідства (Україна, Молдова, Білорусь), країни Південного Кавказу (Вірменія, Азербайджан та Грузія) і на Російську Федерацію. Крім того, у майбутньому цей Глобальний підхід може бути розширений і на країни Близького Сходу та Азії.

Глобальний підхід, зокрема, передбачає залучення легальної тимчасової робочої сили.

Також 16 травня Єврокомісія виступила з пропозицією посилити санкції проти роботодавців, які наймають нелегальних мігрантів. На тих роботодавців, які найматимуть незаконних мігрантів пропонується накладати штрафи (включаючи видатки за повернення нелегальних вихідців з третіх країн до місця проживання), виплату несплачених зарплат, податків та виплат на соціальну безпеку, а також, в окремих випадках, застосування інших адміністративних заходів.

Станом на січень 2006 року загальна кількість вихідців з третіх країн в ЄС становила 18,5 млн. осіб, або близько 4% всього населення ЄС. Єврокомісія планує залучити до ЄС ще 20 млн. мігрантів протягом найближчих 20 років.