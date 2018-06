У Росії близько 50% відсотків дорослих не вміють користуватися комп'ютером

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на дані міжнародного дослідження PIAAC, яке в Росії провела Вища школа економіки за участю Міністерства освіти та науки РФ.

У програмі міжнародної оцінки компетенцій дорослих (Programme for the International Assesment of Adult Competences, PIAAC) взяли участь понад 157 тисяч респондентів з 24 країн-учасниць та країн-партнерів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У дослідженні брали участь більше 5 тисяч росіян у віці від 16 до 65 років із майже 100 населених пунктів.

На тему: Україна входить до п'ятірки світових лідерів з експорту ПЗ - депутати

У рамках програми PIAAC проводиться оцінка компетенцій дорослого населення в трьох областях: грамотності в області читання, математичної грамотності і здатності до розв’язання завдань в технологічно насиченому середовищі.

Дослідження показало, що в багатьох країнах переважна частина населення не має досвіду поводження з комп'ютером або користується ним невпевнено. При цьому значна частина жителів Росії - 48,5 дорослих у віці від 16 до 65 років - відповідають даному опису.

"У нашій країні серед дорослих, що мають мінімальні комп'ютерні навички, необхідні для проведення процедури комп'ютерного тестування, 48,5 % перебувають на найнижчому рівні за шкалою компетенцій в області вирішення завдань в технологічно насиченому середовищі" , - сказано в документі. У цілому дослідники відзначають деяке відставання росіян у цьому компоненті від представників розвинених країн світу.

Згідно з даними PIAAC, середній бал по грамотності в читанні для Росії ( 275 балів) вищий за середній бал країн- членів ОЕСР (273). У Японії середній бал з грамотності в області читання найвищий серед всіх учасників дослідження і дорівнює 296. На другому місці Фінляндія з середнім балом 288, і на третьому - Нідерланди ( 284). Найменша кількість балів за грамотність в області читання отримали Іспанія (252) і Італія (250).

Середній бал у математичій грамотності для Росії ( 270) незначно відрізняється від середнього балу країн-членів ОЕСР (269). Найбільшу математичну грамотність виявили японці (288) і фіни (282), найменше в математиці розбираються жителі США (253) , Іспанії (247) та Італії (246).