Казанський авіаперевізник загруз у боргах - ЗМІ

Про це йшлося у листі компанії «Лукойл-Аеро-Самара», направленому 16 вересня поточного року в Куйбишевськую транспортну прокуратуру і самарський аеропорт «Курумоч», повідомляє Лента.ру з посиланням на «Інтерфакс», у розпорядженні якого опинилася копія листа.

«Лукойл-Аеро-Самара» входить до групи «Лукойл» і займається постачанням аеропорту «Курумоч» паливом. У листі компанії, про який стало відомо тільки зараз, зазначається, що борг «Татарстану» перед паливною компанією на 10 вересня складав 2,26 мільйона рублів. При цьому тільки за 6-10 вересня «Лукойл-Аеро-Самара» направила в «Татарстан» понад 30 листів з вимогою про виконання договірних зобов'язань, але відповіді на них не отримала.

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Як стверджує одне з джерел, у авіакомпанії "Татарстан" також були борги перед постачальниками запчастин, а також за техобслуговування літаків. За словами співрозмовника інформагентства, перевізник вже майже рік не платить постачальникам.

Авіакомпанія "Татарстан" привернула увагу ЗМІ та слідчих органів після того, як літак перевізника, що виконував рейс Москва-Казань, ввечері 17 листопада розбився в аеропорту. В результаті аварії загинули всі 50 чоловік, що були на борту, в тому числі екіпаж із шести осіб.

Після катастрофи з'ясувалося, що Boeing 737-500, який здійснював рейс до Казані, перебував в експлуатації з 1990 року, і до «Татарстану» використовувався шістьма різними авіакомпаніями. 18 листопада о «Татарстані» оголосили, що припиняють експлуатацію літаків типу Boeing 737.

За фактом катастрофи було порушено кримінальну справу; як можливі версії того, що сталося слідчі розглядають п'ять версій, серед яких, зокрема, технічна несправність літака і неякісне паливо.

Власником авіакомпанії "Татарстан" з часткою в 99,9% акцій є ЗАТ «Тат-Аеро». Останнє, у свою чергу, належить республіці Татарстан (50%) і болгарським інвесторам АТ «Болгеріан Авіейшн груп» і ТОВ «Еска Русія» (по 25%).

У «Татарстану» мається також заборгованість і перед аеропортом Казані. У листопаді цього року авіавузол звернувся до арбітражного суду Татарстану, зажадавши від авіакомпанії виплатити борг на суму 266 мільйонів рублів.