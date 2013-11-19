Голова МЗС Білорусі натякнув, що Лукашенко не збирається на саміт у Вільнюсі

«Я не думаю, що з урахуванням значущості цієї ініціативи, там має бути надмірно високий рівень участі у саміті», - сказав він за підсумками переговорів у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, передає РІА Новости.

Макей також зазначив, що білоруська сторона не має "особливо ніяких очікувань" від майбутнього саміту. «Ми беремо участь у цій ініціативі, тому що вважаємо за необхідне нормалізувати відносини з Європейським Союзом. ЄС другий за значущістю партнер після РФ. Було б нерозумно відмовлятися від торговельно-економічної співпраці», - сказав Макей.

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За його словами, «сьогодні звучать відверті заяви, що деякі країни повинні зробити вибір», з ким їм бути - зі Сходом чи Заходом. «Для нас цей підхід неприйнятний. Треба знаходити варіанти взаємодії з Європою і з Євразією. Ми повинні шукати не те, що роз'єднує, а то, що об'єднує», - наголосив міністр МЗС Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада на прес-конференції в Мінську посол Польщі в Білорусі Лєшек Шерепка повідомив, що наразі не час для представлення Білорусі на саміті «Східного партнерства» на найвищому рівні.

«Рівень представництва залежить від рівня відносин між Білоруссю та Євросоюзом. Поки не час для представлення на найвищому рівні», - сказав Шерепка.

Раніше повідомлялося, що в запрошенні на саміт, отриманому білоруською стороною, не вписано прізвище.

«Це рішення влади Білорусії, хто поїде до Вільнюса. Напевно, є однозначний сигнал із боку Брюсселя, кого хотіли б бачити у Вільнюсі, і, я думаю, що білоруська сторона ці сигнали добре читає», - підкреслив Шерепка.

Нагадаємо, 29 жовтня Рада Євросоюзу подовжила до 31 жовтня 2014 року дію "обмежувальних заходів" проти Білорусі.

Рада ЄС залишила в списку фізичних і юридичних осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС і чиї активи на території співтовариства заморожено, 232 фізичні особи, зокрема - Президента Білорусі Олександра Лукашенка, і 25 компаній та підприємств.

28-29 листопада 2013 року у Вільнюсі відбудеться саміт керівництва Євросоюзу та лідерів країн-учасниць програми ЄС «Східне партнерство», в ході якого очікується підписання з Україною Угоди про асоціацію і про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі. Молдова та Грузія мають намір парафувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом на Вільнюському саміті.

Ініціатива «Східне партнерство» була висунута Польщею та Швецією й затверджена на саміті ЄС у Брюсселі в 2008 році, офіційно заснована в травні 2009 року в Празі.

Мета програми - зближення ЄС із Україною, Вірменією, Молдовою, Грузією, Азербайджаном і Білоруссю без їх прийняття до складу ЄС.