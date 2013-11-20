Головне за день: огляд топ-новин

Сирійську хімзброю можуть знищити у морі

Сирійський хімічний арсенал запропонували знищити на кораблі або на буровій установці, розташованій у морі.

Обама просить сенат почекати з новими санкціями проти Ірану

Барак Обама закликав сенаторів утриматися від пропозицій ввести нові санкції проти Ірану, щоб дати час світовим державам узгодити угоду щодо іранської ядерної програми.

ЗМІ: Пілот Boeing, який розбився в Казані, сам послав літак у піке

Пілот, як випливає з опублікованої розшифровки свідчень бортового самописця, відключивши автопілот, сам відправив літак у піке.

Також сьогодні фахівці знайшли касету мовного самописця літака, що впав у Казані, яка раніше вважалася загубленою.

20 тисячам українців заборонений в'їзд до Росії

Близько 20 тисячам громадян України заборонено в'їзд на територію Росії строком від трьох років за порушення російського законодавства.

Шанси України на підписання Угоди з ЄС падають - глава МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що шанси на підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом зменшуються. Сікорський оцінює шанси на підписання угоди як менш ніж 50-відсоткові.

У той же час, президент Європейського парламенту Мартін Шульц очікує, що Україна буде грати в свою «гру» з ЄС до останньої хвилини.

У Страсбурзі Шульц заявив, що «не втрачає надії» на те, що Київ підпише Угоду про асоціацію з Євросоюзом і вирішить питання ув'язненої екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко перед самітом «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада.

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле після відвідин Києва висловив сподівання, що Верховна Рада України на своєму засіданні 21 листопада ухвалить три закони, необхідні для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС на саміті "Східного партнерства" наступного тижня.

Нафтогаз та Газпром обговорили можливість розстрочки для оплати українського боргу

Глава російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер і глава НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін обговорили можливість надання розстрочки для погашення заборгованості НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ.

Опозиція готова виторгувати закон про лікування Тимошенко за закон про прокуратуру

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив, що опозиція відкликає всі поправки до законопроекту про прокуратуру, і готова підтримати його як закон у редакції, запропонованій Президентом України Віктором Януковичем, заради розробки законопроекту про лікування Юлії Тимошенко за кордоном.

У той же час фракція Партії регіонів відмовилася підтримати пропозицію прийняти закон про прокуратуру в редакції першого читання, тобто в редакції, запропонованій Президентом України.

Азаров: Складні торговельні відносини з РФ можуть негативно вплинути на бюджет- 2014

Україна буде прагнути шляхом переговорів зняти всі торговельні проблеми з Російською Федерацією, оскільки ускладнення в торгівлі з Росією може негативно відбитися на бюджеті України на наступний рік.

До слова, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 27 листопада розгляне проект державного бюджету України на 2014 рік.

А Медведєв заявив, що Росія може ввести мита в торгівлі з Україною згідно Додатку №6 до Договору про зону вільної торгівлі СНД лише після проведення консультацій з питань впливу умов вільної торгівлі між Україною та ЄС на ринок Росії.

Падіння ВВП України за 10 місяців становить 0,6%

В Україні падіння ВВП за підсумками 10 місяців склало 0,6%, повідомив Микола Азаров.

Регіонали обіцяють не відгороджувати склом журналістів у Раді

Відповідаючи на питання про те, чи буде ухвалено рішення про те, щоб засклити парламентську ложу преси, народний депутат Володимир Макеєнко запевнив: "Нічого такого не буде. Такі речі робити не можна. До чого тут журналісти, які працюють професійно? Чому ви повинні страждати?»