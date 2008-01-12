Росія пропонує своїм найближчим союзникам створити власний ”шенген”

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) пропонує створити в рамках дії ОДКБ та Євразійського економічного співтовариства євразійську шенгенську зону для вільного переміщення людей і товарів, повідомив журналістам у п`ятницю в Москві генеральний секретар ОДКБ Микола БОРДЮЖА.

"У нас є ідея, що ми повинні забезпечити в рамках дії ОДКБ і ЄврАзЕС такий режим, щоб держави могли переміщати своїх громадян, товари й послуги без будь-яких проблем. Якщо ми серйозно ставимося до діяльності ЄврАзЕС і ОДКБ, то ми неодмінно прийдемо до створення євразійського шенгену, як це зробили європейці. Але для цього необхідне політичне рішення", - сказав М.БОРДЮЖА.

Він повідомив, що минулого року ОДКБ звернулося з такою пропозицією до глав держав обох коллективних організацій.

"Всі вони висловилися позитивно, але багатьма було висловлено застереження щодо величезної кількості невирішених проблем та необхідністю регламентації всіх цих напрямків. Тому ми хочемо провести консультації й обговорити ці питання", - сказав М.БОРДЮЖА.

До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан й Узбекистан.

До ЄврАзЕс входять Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан й Узбекистан. Вірменія, Молдавія та Україна мають статус спостерігача при ЄврАзЕС.