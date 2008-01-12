На виборах на Тайвані перемагають прихильники зближення з Китаєм

На парламентських виборах на Тайвані за підсумками підрахунку приблизно 67 відсотків поданих голосів лідирує опозиційна партія "Гоміньдан", яка виступає за зближення з Китаєм. Як повідомляє Лента.ру, націоналісти можуть одержати 57 з 113 парламентських мандатів, а Демократична Прогресивна партія, до якої належить президент Чень Шуйбянь, - лише 12.

Демократична Прогресивна партія виступає за формальне визнання незалежності Тайваню, який фактично незалежний звідтоді, як 1949 року в результаті громадянської війни вся територія Китаю, за винятком Тайваню, залишилася під контролем Комуністичної партії. "Гоміньдан", зі свого боку, вимагає встановлення тісніших економічних і політичних відносин з Китаєм і не виключає возз`єднання з ним.

У роки президентства Чень Шуйбяня (2000-2008) роки "Гоміньдан" постійно блокував його ініціативи, спрямовані на зміцнення тайваньської незалежності, зокрема, закупівлі зброї в США. Чергові президентські вибори намічені на 22 березня, і якщо на них переможе кандидат "Гоміньдана" Ма Інцзоу, це може потягти повний перегляд політики Тайваню. За даними останніх опитувань, у Ма найвищий рейтинг серед кандидатів, він випереджає суперника з Демократичної Прогресивної партії приблизно на 20 відсотків.