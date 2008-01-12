Щоб не було віз до ЄС, Україна має врегулювати кордон з Росією

Віце-президент Європейського Парламенту Марек СІВЕЦЬ (Marek Siwiec) стверджує, що Брюссель може підтримати пропозиції Києва у справі скасування віз Євросоюзу для українців. Про це повідомило польське радіо.

Як передає кореспондент УНІАН, європарламентарій від Польщі М.СІВЕЦЬ, перебуваючи з візитом у Києві, обговорив з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ питання невідповідностей, що виникли після входження Польщі до Шенгенської зони.

На думку М.СІВЕЦА, у справі відміни віз для громадян України “слід взяти до уваги всі можливі наслідки”. “В Києві виникла пропозиція візових полегшень, і навіть відміни віз. Такий крок може бути підтриманий, проте вимагає врахування всіх «за» і «проти», - наголосив європарламентарій. При цьому він додав, що на візові питання в Україні впливає також проблема неврегульованості кордонів України з Росією.

М.СІВЕЦЬ позитивно оцінює пропозиції українських політиків щодо контактів із Європейським Союзом та НАТО, зазначає польське радіо.