ЄС закликав країни ООН ввести санкції проти Росії

Підставою для цього є резолюція Генеральної асамблеї ООН, яка засудила проведений Росією у Криму «референдум» про «незалежність» півострова і його вступ до Росії, йде у висновках засідання міністрів, інформує Радіо Свобода.

Євросоюз, мовиться в документі, твердо підтримує єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України й закликає і Росію до того ж. ЄС стривожений невпинними намаганнями проросійських сепаратистів дестабілізувати Східну й Південну України, що є неприйнятні й мусять припинитися, заявили міністри. ЄС не визнає ні проведених у неділю, ні будь-яких можливих майбутніх незаконних і нелегітимних «референдумів», наголосили вони.

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Крім того, ЄС привітав зусилля України, які вона вживає на виконання Женевської заяви 17 квітня, і закликав Росію піти на дієві кроки, щоб теж виконати її зобов’язання, які Москва взяла в Женеві.

Також Євросоюз повторив заклик до Росії відвести її війська від кордонів України й негайно відкликати мандат Ради федерації, верхньої палати російського парламенту, на використання воєнної сили на території України.

Європейський союз також засудив заяви й візити чільних російських посадовців, що мають на меті підтримати незаконні зазіхання на сепаратистські дії й тим роблять внесок у підвищення напруженості в Україні й інших державах регіону.

Серед інших пунктів широкої заяви міністрів ЄС – тверда підтримка проведенню вільних і чесних президентських виборів в Україні 25 травня, а також глибока стурбованість дедалі гіршим становищем із правами людини стосовно кримських татар в окупованому Росією Криму.

На зустрічі, що відбулася у Брюсселі, міністри розширили критерії накладання санкцій на фізичні й юридичні особи через їхню причетність до дестабілізації в Україні. Під розширені санкції потрапила ще низка осіб із Росії й Криму, а також дві кримські компанії, власність над якими захопила Росія після анексії Криму.