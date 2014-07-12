Шеварднадзе поховають біля дружини на подвір’ї їхнього маєтку
У Тбілісі відбулася громадянська панахида за Едуардом Шеварднадзе.
Тіло грузинського екс-президента в обід перенесли із його приватного будинку до кафедрального собору Святої Трійці. Біля батька постійно перебувають син та донька померлого, йдеться в сюжеті ТСН.
Поховають Шеварднадзе у неділю, згідно із заповітом біля дружини на подвір’ї їхнього маєтку.
Звичайні грузини залишають слова співчуття у спеціальній книзі у соборі. Церемонія прощання триватиме ще два дні.
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Едуард Шеварднадзе помер у понеділок, 7 липня, на 87 році життя від важкої хвороби.
Як відомо, Шеварднадзе був президентом Грузії з 1995 по 2003 рік. До цього він обіймав посади міністра охорони громадського порядку Грузинської РСР (1965-1968), міністра внутрішніх справ Грузинської РСР (1968-1972), першого секретаря ЦК КП Грузії (1972-1985), міністра закордонних справ СРСР (1985-1990).