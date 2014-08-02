У Москві націоналісти провели мітинг на підтримку "ДНР" і "ЛНР": вимагали ввести війська в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на акцію зібралося кілька тисяч людей з російськими прапорами і прапорами так званої ”Новоросії”. При цьому не вдалося знайти жодного організатора з Донецької та Луганської областей, більшість відповідали, що є жителями Москви і Московської області.

Багато присутніх також були одягнені в футболки, на яких зображений ”головний терорист” Донбасу Ігор Стрєлков (Гиркін). Придбати такі футболки можна було безпосередньо на мітингу за 1 тис руб, гроші організатори обіцяють передати терористам на Донбас.

Сцена мітингу була оформлена написом ”Битва за Донецьку Русь! Росіяни за росіян!”, а також ”Битва за Донецьк, війна до перемоги!”.

Виступаючі заявляли, що Росії на Донбасі оголошено війну і необхідно спочатку ”звільнити Луганськ і Донецьк, а потім «русський Київ”.

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Професор МДУ, лідер Євразійського міжнародного євразійського руху Олександр Дугін, який раніше публічно закликав вбивати українців, виступаючи на мітингу заявив, що на акцію зібралися «справжні русські».

Також він заявив, що Стрєлков і багато інших воюють проти ворогів Росії ”за нас з вами”.

”За українською хунтою стоять США, вони не стерплять сильної, вільної, гордої, перемагаючої Росії, вони зроблять все, щоб зупинити наш зліт... Наше ім`я Стрєлков і багатьох, хто гине зараз за Росію... Будь-яка російська людина усвідомлює в своєму серці, що це наша війна... Її нам нав`язали, і в нас є тільки один вихід - виграти її і врятувати Новоросію, врятувати Росію”, - сказав Дугін і заявив, що потрібно звернутися до президента РФ з ”воланням: Путін, спаси Донбас!” ”Путін введи війська... Там воюють не бандити з ополченцями, проти нас воює регулярна армія... Проти регулярної армії здатна вистояти тільки регулярна армія. Це закон війни”, - заявив Дугін.

Крім цього деякі присутні вигукували гасла ”Стрєлкова у президенти Росії” і ”Росіяни вперед”, а також вимагали від влади Росії визнати терористичні організації ЛНР і ДНР.

Один із промовців сказав, що жителі Києва, Дніпропетровська і Харкова підтримують владу України і ”це велике питання, як їх вилікувати”.

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Крім цього, можна було почути висловлювання, що якщо жителі Харкова були б більш свідомими, то зараз війна була б ”десь під Чугуєвом (Харківська область), а Луганськ був би в глибокому тилу”.

Також на мітингу можна було побачити плакати з написами: ”Крим - це Росія, битва за Донбас триває”, ”Небу над Новоросією - безпілотну зону”, ”Донбас ніхто не ставив на коліна”, ”Putin vvedi voiska”, ”Наше ім`я - Стрєлков”, ”Путін і Стрєлков, або ти - зрадник”, а також плакат з логотипом радіостанції ”Ехо Москви” - ”П`ята колона - геть з Росії”.

Організаторами акції є Правоконсервативний альянс, Євразійський союз молоді, Націонал-патріоти Росії, Права платформа, Національно-визвольний рух та інші націоналістичні організації Росії.