На мітингу у Москві скандували "Путін, введи війська!” та "Стрєлкова у президенти Росії!" (фоторепортаж)

У центрі Москви відбувся санкціонований московською владою мітинг російських націоналістів на підтримку терористів з "ДНР" і "ЛНР", а також з вимогою до президента Росії ввести війська в Україну.

Виступаючі заявляли, що Росії на Донбасі оголошено війну і необхідно спочатку ”звільнити Луганськ і Донецьк, а потім "русський Київ”.

Крім цього деякі присутні вигукували гасла ”Стрєлкова у президенти Росії” і ”росіяни вперед”.