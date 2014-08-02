На мітингу у Москві скандували "Путін, введи війська!” та "Стрєлкова у президенти Росії!" (фоторепортаж)
20:52, 02 серпня 2014Світ
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У столиці РФ пройшов мітинг на підтримку "ДНР" і "ЛНР".
У центрі Москви відбувся санкціонований московською владою мітинг російських націоналістів на підтримку терористів з "ДНР" і "ЛНР", а також з вимогою до президента Росії ввести війська в Україну.
Виступаючі заявляли, що Росії на Донбасі оголошено війну і необхідно спочатку ”звільнити Луганськ і Донецьк, а потім "русський Київ”.
Крім цього деякі присутні вигукували гасла ”Стрєлкова у президенти Росії” і ”росіяни вперед”.
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