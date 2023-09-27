Північна Корея три місяці думала, що робити з несподіваним бранцем і таки вирішила позбутися його.

Влада Північної Кореї пообіцяла депортувати з країни солдата армії США, який в липні незаконно перейшов кордон із Південною Кореєю і так опинився в КНДР. Про це повідомляє офіційне інформагентство Пхеньяна ЦТАК.

"Відповідний орган КНДР вирішив видворити солдата армії США Тревіса Кінга, який незаконно вторгся на територію КНДР, відповідно до законодавства республіки", — йдеться в повідомленні.

Де саме зараз знаходиться американський солдат – не уточнюється. Пхеньян також не сказав, коли і як саме будет "видворено" американця.

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Як пише Bloomberg, справа Тревіса Кінга додала проблем адміністрації президента США Джо Байдена, оскільки Вашингтон шукає шляхи взаємодії з Пхеньяном, тоді як режим Кім Чен Ина ухиляється від неодноразових прохань про переговори.

Справа Тревіса Кінга

За версією Пхеньяна, Тревіс Кінг "зізнався", що він незаконно перейшов кордон і потрапив на територію КНДР, оскільки буцімто "відчував невдоволення нелюдським жорстоким поводженням і расовою дискримінацією в армії США і був розчарований нерівним американським суспільством".

Однак за версією американською сторони все було дещо інакше. 23-річний Кінг, що за походженням є афро-американцем, під час служби в американському контингенті на території Південної Кореї був ув’язнений на два місяці за напад. Після звільнення з в’язниці його мали відправити до США, де йому загрожувало звільнення з армії.

Але Кінг втік з аеропорту і приєднався до групи туристів, що відправилася на екскурсію до спільної зони безпеки Пханмунджом – єдиного місця на кордоні між двома Кореями, куди пускають туристів і де існує можливість фізично перетнути кордон раніше, ніж тебе застрелять.

Кінг просто перейшов на північно-корейський бік Пханмунджому на очах у північно-корейских солдатів, які тут таки його і затримали. Після цього американця вивезли у невідоме місце. Ймовірно його доправили в Пхеньян, де допитували, аби з’ясувати наскільки він може бути цінним бранцем.

Після закінчення Корейської війни у 1953 році загалом близько 20 американців з тих чи інших причин були затримані владою КНДР. Це не так вже й багато з огляду на те, що громадяни США можуть приїздити в Північну Корею як туристи.

Оскільки дипломатичних відносин між США і КНДР немає, посередниками у переговорах виступають інші країни. У більшості випадків таких американців "дарують" високопоставленим делегаціям третіх країн в якості "жесту доброї волі"

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