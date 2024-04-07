Там зазначили, що мова, ймовірно, може йти про відпочинок і переоснащення особового складу.

Вихід ізраїльських військових із південної частини сектору Гази проводять для переоснащення особового складу, а також для його відпочинку і необов'язково вказує на будь-які нові операції.

Про це йдеться в заяві Білого дому. "Вони (ізраїльські війська) перебувають у місцях бойових дій чотири місяці, і ми отримуємо повідомлення про те, що вони втомилися, що їх необхідно переоснастити", - заявив телеканалу ABC координатор Білого дому у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Він зазначив, що "важко сказати, про що саме... (те, що відбувається) говорить нам зараз".

"Наскільки ми розуміємо і судячи з їхніх публічних заяв, насправді йдеться про відпочинок і переоснащення цих військ..., це необов'язково... свідчить про якусь майбутню нову операцію (за участю) цих військ", - висловився Кірбі.

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Виведення частини ізраїльських військ із сектора Гази

Заява Кірбі прозвучала через кілька годин після того, як Ізраїль вивів усі свої війська з південної частини сектору Гази, зокрема з міста Хан-Юніс.

ЦАХАЛ заявив, що внаслідок скорочення чисельності військ на півдні Гази залишилася тільки одна бригада. Однак, за словами ізраїльських військових, "значні сили" продовжать діяти в іншій частині сектора Гази.

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