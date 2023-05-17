Цим фактом може скористатися Китай для зміцнення своїх позицій в регіоні.

Президент США Джо Байден перериває заплановану поїздку по Азіатсько-Тихоокеанському регіону через загрози дефолту в країні.

Про це повідомляє The New York Times, відзначаючи, що Байден повернеться до Вашингтона в неділю після саміту Великої сімки в Японії для переговорів про стелю боргу, щоб гарантувати, що у Сполучених Штатів не закінчаться гроші для оплати рахунків і не відбудеться дефолт.

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Водночас, зазначає видання, цим фактом може скористатися Китай для зміцнення своїх позицій у регіоні.

"У найширшому сенсі скасування означає, що внутрішня політика Америки підриває американську зовнішню політику в критичний момент в критичному регіоні. Аналітики і дипломати попереджають, що страхи перед ненадійною і недієздатною Америкою тепер відродяться в Азії і Тихоокеанському регіоні, де Сполучені Штати тільки недавно почали нарощувати зусилля з протидії китайському впливу", - йдеться в статті.

Як зазначає The New York Times, Сполучені Штати останнім часом активізували свою діяльність в АТР - відкрили посольства на Соломонових островах, в Тонзі і різко змінили свою зовнішню політику в бік протидії Китаю, як у військовому відношенні, так і в сфері технологій.

"Але Вашингтон все ще грає в доганялки. Дипломатичний корпус Пекіна в усьому світі зараз більший, ніж у Сполучених Штатів, і значною мірою сконцентрований в Азії. Китай володіє найбільшим у світі військово-морським флотом і береговою охороною, а його державні компанії беруть активну участь у будівельній і гірничодобувній промисловості багатьох країн, що розвиваються, включаючи Фіджі і Папуа-Нову Гвінею", - зазначає видання.

Також наголошується, що перерваний візит Байдена до Папуа-Нової Гвінеї може мати більш серйозні наслідки. Це, ймовірно, затримає або зупинить укладення угоди про безпеку, що передбачає можливість надання американським військовим безперешкодного доступу до земель і морів навколо країни, що зіграла стратегічну роль у Другій світовій війні.

Зазначається, що лідери тихоокеанських островів будуть розчаровані скасуванням візиту Байдена, оскільки багато хто сподівався на вирішення своїх питань, особливо щодо зміни клімату, екзистенційної загрози для регіону. Також багато хто з них раніше вже висловлювали невдоволення відсутністю уваги з боку Америки. Тепер, прогнозує The New York Times, їхня увага може повернутися до Китаю, а також Індії.

Можливий дефолт у США

У лютому цього року міністр фінансів США Джанет Йеллен попередила Конгрес, що дефолт в країні може відбутися вже в липні.

22 квітня ризики, що США не зможуть заплатити за боргами, виросли до максимуму, вперше за 12 років.

16 травня Йеллен у своєму листі до Конгресу заявила, що у США можуть закінчитися гроші для оплати рахунків до 1 червня, якщо не буде піднято або не призупинено ліміт боргу.

Також раніше видання Politico зазначало, що до липня у США можуть закінчитися гроші для допомоги Україні.

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