Ці скандинавські країни підпишуть протокол про приєднання до НАТО 5 липня.

Президент США Джо Байден правив в Конгрес листи про прийом Швеції і Фінляндії в НАТО.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

"Я надаю звіт про вступ Фінляндії і Швеції в Організацію Північноатлантичного договору, підготовлений відповідно до розділу 3(2)(E)(ii) резолюції Ради і згоди на ратифікацію протоколів НАТО від 1949 року, а також про вступ Польщі, Угорщини та Чехії від 30 квітня 1998 року", - йдеться в листах Байдена Конгресу.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія підпишуть протокол про приєднання до НАТО 5 липня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня на саміті в Мадриді лідери 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору офіційно запросили Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу.

Після запрошення цих двох скандинавських країн приєднатися до НАТО, наступний етап - це ратифікація парламентами країн-членів НАТО протоколу про вступ двох скандинавських країн.

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