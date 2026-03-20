Лукашенко анонсував 'велику угоду' зі США

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом заявив, що йде підготовка "великої угоди" зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Так, справді, під час переговорів – третій чи четвертий раунд був – вони запропонували від імені Трампа укласти велику угоду, яка б відображала низку питань, що є на порядку денному наших переговорів. Я що, відмовлятися буду? Це важливо для Білорусі, в тому числі і для мене. Тому я сказав: "Я сприймаю це як нормальне явище, скажіть Дональду, що я згоден опрацювати цю велику угоду, підготувати", - сказав він.

За словами Лукашенка, він також запропонував США варіант припинення війни в Ірані.

Крім того, він зазначив, що велика угода стосується не лише політв’язнів.

"Хоча я постійно їх поправляю, що у нас немає політв’язнів, бо у нас немає політичних статей… Я ніколи нічого не просив у них натомість, навіть щодо санкцій. Ніколи", – заявив Лукашенко.

Він додав, що порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Лукашенко помилував 250 людей, засуджених за "злочини екстремістської спрямованості".

Це сталося на тлі прибуття в Мінськ спеціального представника президента США Дональда Трампа Джона Коула. За словами американських чиновників, Вашингтон сподівається віддалити Лукашенка від російського диктатора Владіміра Путіна.

За підсумками зустрічі, Коул повідомив про рішення США зняти санкції з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

