Інцидент стався на ділянці автотраси E85 біля пункту пропуску "Мокрани", що навпроти українського КПП "Доманове".

Співробітники прикордонної служби сусідньої Білорусі почали обкрадати українські фури на кордоні.

Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко і оприлюднив відповідне відео.

Журналіст стверджує, що інцидент стався на ділянці автотраси E85 біля пункту пропуску "Мокрани", що навпроти українського КПП "Доманове". Саме тут з моменту повномасштабного вторгнення Росії у Україну стоять вантажівки на українській реєстрації.

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"Білоруси під'їхали на штатній "буханці" і почали "бомбити" автопоїзди. Забирали чуже, те, що, на їхню думку, погано лежить. І, як звичайні злодії, з краденими речами якнайшвидше злиняли з місця злочину. На службовій машині. Думаю, якраз за номером цього уазика можна легко дізнатись прізвища мародерів у білоруській прикордонній формі", - написав Цаплієнко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за поширення візових санкцій ЄС на громадян не тільки Росії, але і Білорусі.

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