Співробітники прикордонної служби сусідньої Білорусі почали обкрадати українські фури на кордоні.
Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко і оприлюднив відповідне відео.
Журналіст стверджує, що інцидент стався на ділянці автотраси E85 біля пункту пропуску "Мокрани", що навпроти українського КПП "Доманове". Саме тут з моменту повномасштабного вторгнення Росії у Україну стоять вантажівки на українській реєстрації.
"Білоруси під'їхали на штатній "буханці" і почали "бомбити" автопоїзди. Забирали чуже, те, що, на їхню думку, погано лежить. І, як звичайні злодії, з краденими речами якнайшвидше злиняли з місця злочину. На службовій машині. Думаю, якраз за номером цього уазика можна легко дізнатись прізвища мародерів у білоруській прикордонній формі", - написав Цаплієнко.
Як повідомляв УНІАН, раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за поширення візових санкцій ЄС на громадян не тільки Росії, але і Білорусі.