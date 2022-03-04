Повідомляється, що велика колона озброєння йшла в декількох кілометрах від Пскова.

4 березня за декілька кілометрів від Пскова помічена велика колона російської військової техніки. Правда, вже без розпізнавальних знаків.

Про це повідомляє Telegram-канал "Останній Блокпост".

Зазначимо, також стало відомо, що окупанти залишили колону військової техніки поблизу Макарова. Відео з місця подій опублікували українські військові. На кадрах видно щонайменше п'ять одиниць важкої техніки. Більшість з них окупанти залишили посеред траси. Одну машину замаскували в кюветі.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що 18 літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в бік Києва. За відомостями джерел Bellingcat, літаки прибудуть до столиці приблизно через годину.

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